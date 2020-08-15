2020企業女子壘球聯賽下半季臺中首場賽事今（15）日開打，福添福嘉南鷹由本土王牌邱安汝擔任先發投手，她主投6.2局無失分，但最後1個出局卻「卡關」遲遲無法抓下，被接連敲3支安打、失掉2分，換杜雅婷接手才結束比賽，終場嘉南鷹以5比2勝凱撒勇士。

邱安汝雖挑戰完封失利，仍拿下本季個人第7勝（3敗），獲選單場MVP。紀錄上投6.2局，被敲6支安打，送出1次三振、也有1次四壞球，失2分均為自責分。

打擊方面，福添福嘉南鷹火力全開，擊出14支安打、攻下5分。楊依婷、柯佳慧、李思詩、葉好芳各有2支安打，李思詩、柯佳慧更是各擊出1支2分全壘打，分別出現在1局上、7局上，李思詩的2分炮也是此役的勝利打點。

凱撒勇士由林芝綺擔任先發投手，僅投1.2局被敲5支安打，包含李思詩的2分全壘打，失3分退場，由連嘉欣接手。連嘉欣4.1局投球雖被擊出6支安打，但都順利化解對方攻勢，未讓嘉南鷹再添分數，敗投則是先發的林芝綺。

(中時 )