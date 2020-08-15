籃球迷久等了！2020 BE HEROES經典挑戰籃球賽」15日於彰化體育館開打，這場疫情後最大的籃球盛宴，女子組率先登場，由陳薇安領軍的「未來之星」，挑戰學姊林育庭組成的「經典明星」隊。最終學姊隊以經驗取勝，下半場上演逆轉秀，終以81比76收下勝利。

這回女力對決從球員進場開始，雙方都展現「挑一場吧」氣魄，「經典明星」郭佳紋拿拖把登台嗆聲，讓對面學妹陳孟欣突發奇想，直接搬張椅子出來坐，然後再走向前回敬，而「未來之星」壓軸出場的陳薇安則拿出準備好的痠痛貼布，開玩笑放話要請學姊等會要小心點。

「這場比賽很有趣，對方頻頻換陣容，一下換五小，又換五大，我們再看陣容要怎麼應對。」「經典明星」中鋒鄭伊秀攻下15分、14籃板，她覺得學妹表現很搶眼，「不過我們優勢在於有一定默契，只要有溝通，問題不大，儘管開賽落後，但我想痠痛貼布還用不到。」

逆轉功臣林育庭說，「本來因為疫情關係，一直擔心比賽沒辦法順利進行，但感謝主辦單位用心籌辦比賽，看到很多熱情球迷到現場來觀看很高興。」她稱許學妹們鬥志強。而射手黃英利則拿11分，她認為這是全台球迷都很期待的一場比賽，看到很多球迷進場心情很澎湃。

經典明星隊的板凳席氣氛亢奮，就連展逸董事長張憲銘(右一)也一樣。(展逸國際提供)

「未來之星」的中鋒林蝶，繳出19分和6籃板，新球季要轉戰WSBL的她，很感謝有這機會對壘學姊們，感受不一樣的強度，「這是我第1次打這種比賽，很新鮮，而且我們盡力去打，學到很多對打的經驗。」

今年WSBL選秀狀元後衛陳孟欣，則獲得4分、5助攻跟3抄截，她坦言女籃賽事不多，能有機會跟學姊對抗試水溫，讓她很感激主辦單位，「我之前還在UBA，強度有一定落差，所以算是學到很多教訓，特別是投籃準度，這是我們要回去檢討的地方。」

經典挑戰籃球賽女子組來到第2年，而16日下午2點要登場的男子組已走過四年，要由黃金世代為主的「經典明星」，迎戰「未來之星」的吳永盛、林庭謙、高國豪、林俊吉等旅外與國內年輕小將，象徵著新生代球星承擔責任，更是台灣籃球即將迎向新時代的開端。

(中時 )