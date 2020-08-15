彰濱離岸風電運維基地第一期工程正式動工，下午在彰濱工業區鹿港區舉行開工典禮，彰化縣長王惠美、經濟部長王美花和多名縣籍立委都到場上香祝禱。（謝瓊雲攝）

彰濱離岸風電運維基地第一期工程正式動工，下午在彰濱工業區鹿港區舉行開工典禮。（謝瓊雲攝）

多家離岸風電開發商也出席開工典禮。（謝瓊雲攝）

現場進行象徵性的抽砂拋石儀式，盼開工後一切順利。（謝瓊雲攝）

彰濱離岸風電運維基地15日下午舉行開工典禮，經濟部長王美花、彰化縣長王惠美和多家風電開發商都出席，上香祝禱祈求工程順利；第1期工程預計明年中完成，初步將可提供10席船隻泊位，3期全部完工後共有44個泊位，供離岸岸風電運維船使用。

台電、日立、CIP、中鋼、海龍、沃旭等多家風電開發商，立委陳素月、陳秀寶和謝衣鳳等人，與中央、地方人士全都出席開工典禮，現場進行抽砂拋石儀式，象徵開工順利。

位於彰濱工業區鹿港區西北側的彰化漁港，規畫了30多年，因中央發展離岸風電終於得以加速開發，定調北側29.4公頃維持漁港使用，南側21.69公頃休閒專區改作運維基地，提供離岸風電營運、維護、運輸的最佳服務。港區若全部開發完工後，將可成為結合漁業、風電及觀光的綜合港口。

王惠美表示，彰濱離岸風電運維基地是未來20年離岸風場運轉的重要基礎，整體開發經費約需20億元，第一期已獲中央全額補助4.19億元，但仍有近16億元缺口；北側漁港也有部分設施尚未完成，所需經費約14億元，盼中央繼續支持。

王美花表示，彰化未來會因離岸風電展現新風貌，離岸風電廠商都會進駐運維基地成為聚落、帶起許多產業鏈，等風機一支支豎立起來，讓大家更了解離岸風電帶來的改變；地方的聲音她也聽見了，如果可以，漁港和運維港建設要一起做好。

全台離岸風電風場，有6成位於彰化縣外海，已獲得籌設許可的容量約4GW，占全國總容量約74％，是全國第一，每年發電量達150億度，可提供378萬戶家庭一整年用電需求。彰化縣目前計有10處離岸風電工程，芳苑外海的台電示範風場已取得施工許可，3月起水下基礎工程已進行中，預計今年底即可完成21座風機、正式併聯發電，其餘9處正在向經濟部申請施工許可，周邊相關變電站、升壓站等電網工程也陸續進行，預計在2026年底，彰化外海將矗立470座離岸風機。

(中時 )