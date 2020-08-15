呂秀蓮：「一個中國」改成「一個中華」，一「字」泯恩仇。曾薏蘋攝

前副總統呂秀蓮今表示，要用新兩岸思維，翻轉台灣的命運；她提出，希望對岸把「一個中國」改成「一個中華」，一「字」泯恩仇，如果兩岸理念越來越近，說不定以後子孫還可結合成「中華邦聯」，就不用為了戰爭感到恐懼，台灣也不用一直淪為別人的棋子，「是人民說話的時刻，不是三軍統帥決定我們的未來」。

呂秀蓮今出席以終戰紀念日為主軸的活動，暢談「戰爭與和平」，活動一開始，大家為台灣第一屆民選總統李登輝起立默哀。

呂秀蓮說，美國國防部2018年依照中國反分裂法針對中國軍力報告，什麼情況下中國有可能武統對台灣，就是台灣正式宣佈獨立、台灣有朝向獨立的不明確行動、台灣內部發生動亂、台灣取得核武、台灣無限期推遲兩岸的統一談判、外國勢力介入台灣的內政事務、外國軍隊駐紮台灣。

她說，我們正處在紅綠燈十字路口得時刻，這次是衛生部長排名第十二，中國只是感冒，還沒有得肺炎，如果是美國總統、國務卿、國防部長三人有一人來台灣，是不是溫度會更高？

她說，此外，小英總統做夢也會想要到白宮演講，蕭美琴是代表他的嫡親，當然銜命要去處理這件事，過程當然是台灣的光榮，但是大家有沒有去想，是否踩到美國認定的紅線。

她提到，有人說，黎智英為何半夜被放出來，因為美國把駐北京的大使館，「美利堅合眾國」下面寫著中國北京掛了一個牌子，把原來「中國」蓋掉，所以中國也緊張，美國是否要改變一個中國政策，要跟台灣建交？但或許大家期待的事，也認為是遲來的正義，「但現在就面臨，我們的綠燈就是對方的紅燈」。

她指出，這些事情我相信都在醞釀中，如果發生的話，台灣要怎麼辦？「我們要卸下歷史包袱為後代子孫超前部署」，過去國民黨把過去國共恩怨思想帶到台灣來，強迫大家陪他反共，不反共就是思想有問題；現在變成愛台灣的，就一直反中，甚至仇中、盡量親美，親美、親中成為選擇題，親中就反美。

她說，看到小英跟川普很好，一邊寢食難安，相對有人看到川普對台灣很好，就拼命刺激中國。兩岸敵意螺旋很高。但還要加強敵意嗎？只要大小戰爭產生，後悔就來不及了，

她說，所以她要出本書，「我們要用新兩岸思維，翻轉台灣的命運，雙兩岸關係、雙保險」，我們要為後代子孫想，要卸下過去歷史。

她指出，大的兩岸關係，她主張台灣、日本及韓國一起邀請美國、加拿大環太平洋的民主國家，共同形成民主太平洋國協，可以變成太平洋一個民主國家的大家庭，北韓、中國跟俄國，如果也民主化，也歡迎加入；至於小兩岸關係，台灣跟中國沒有必要再增加仇意及對立。

她說，「兩岸是遠親、近鄰」，應該要推動，也讓全世界包括中國領導人聽到，台灣跟中國是遠親也是近鄰，很遺憾武漢疫情，我們有口罩可戴時，卻用很多言語刺激對方，甚至製造很多仇恨，敵意要趕快化解。

她說，希望對岸能把「一個中國」改成「一個中華」，一「字」泯恩仇，文化及血緣上大家可以接受一個中華，但是「共產中國」大家就無法接受，一字之差，也可以顧全對方的面子，用遠親近鄰調整所有政策。

她表示，中國現在內憂外患很多，應花時間趕緊整頓好，如果裡念越來越接近，說不定以後子孫還可以結合成「中華邦聯」，這樣就不用為了戰爭感到恐懼，台灣也不用一直淪為別人的旗子，這樣的時刻，是人民就話的時刻，不是三軍統帥決定我們的未來。

(中時 )