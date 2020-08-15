2020台中購物節舉辦至今，官方APP累計登錄金額破50億元，超越去年40天總登錄消費金額25億元大關，市府今年還輔導台中店家轉型到電商，讓外縣市民眾直接把台中特色產品宅配到家，還可抽台中精品豪宅，吸引台中以外的縣市民眾消費。

市府指出，14日官方APP累計登錄金額49.06億元，1天增加1.5億元，至15日已達50.56億元，APP下載數29.3萬，直線往30萬衝刺，均打破去年紀錄。

經發局表示，今年與兩大電商平台合作，輔導台中店家轉型到電商，電商平台除了便利民眾在家購物，也讓外縣市民眾能在網路上，輕鬆買到台中店家的商品。

電商平台熱銷商品以食品類最多，其次是美妝保健和休閒旅遊類；另據市府調查，許多外縣市民眾為能抽到購物節獎項及壓軸的精品豪宅而到台中消費。

參加2020台中購物節需下載購物節APP，登錄發票或優惠店家的收據，不限消費金額，累積滿500元就可得到1組抽獎券號碼，該號碼若未中獎，活動期間都可持續參加抽獎。

經發局強調，今年購物節好獎不斷，天天抽電動機車、周周抽10萬現金、雙周抽汽車，8日更已抽出百萬現金、最受矚目的壓軸獎「精品小豪宅」得主將於9月12日揭曉。

(中時 )