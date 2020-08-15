李眉蓁慘敗，近日藍營內部檢討，執意推「Mojito」惹議、後期積極主導競總運作的影音小組成為頭號戰犯，導演David李首清更被查出與綠營關係匪淺，甚至曾是大港開唱媒體協辦，怒批競總「形同被綠營側翼滲透」。

6月23日國民黨正式提名李眉蓁後，各方人馬湧入，包括藍營大老王金平也推薦前立委李勝峰進駐協助，結合曾幫過「錕P」李錫錕、郭台銘卻惹出爭議的小編汪興寰、李芸樺，一度主導政見擬定及競選策略規畫，但三人在媒體報導曝光後，竟在選前2周突然退出團隊。

據了解，此時影音小組導演David趁勢切入取得李眉蓁信任，後期拚命拍攝影片，主導競總議題設定，然而知情人士直言，一般影音小組應屬技術性質，僅執行競總要求的拍攝工作，但David常拉著李眉蓁講「悄悄話」，甚至私下聯繫媒體放消息，「表現愈積極，愈顯得可疑」。

內部更發現，本名「李首清」的David非常謹慎，原本在LINE上秀出自己經營的公司「微視傳娛WeMedia」，後來卻悄悄撤除公司名稱，只顯示「李大衛David」；進一步查證，才得知罷韓方支持的「大港開唱」，微視傳娛就是2018年媒體協辦之一。

此外，查詢「微視傳播娛樂股份有限公司」登記資料，所在地設在台北市中山區林森北路，竟剛好與眾籌平台FlyingV登記地址完全相同，雙方雖曾宣稱是策略聯盟，但爆料者推斷，微視傳娛就是FlyingV共同創辦人鄭光廷投資成立的公司。

眾所周知，FlyingV長期與綠營交好，2018年市長選舉時即與Wecare高雄合作推出特別企畫，平台更曾供「太陽花學運廣告」、「割闌尾計畫」、「拆車輪計畫」等政治活動籌募資金，被櫃買中心認定「募資專案與創業無關」而提前解約。

「競總等於是被綠營側翼滲透！」內部消息透露，惹出爭議的「高雄Mojito」侵權爭議，其實在開會討論階段已有不少人反對，質疑版權有問題，但David堅稱完全合法，且拍完後完全未經競總審核，凌晨1、2點在李眉蓁臉書突襲發布，果然鬧出天大風波。

事後David竟又續推實境秀，安排李眉蓁親自製作Mojito特調犒賞工作人員，不僅毫無效果，更無疑是自己在傷口上灑鹽，甚至選前一天仍繼續堅持在臉書放「Mojito」原作歌詞版MV，再度觸碰李眉蓁備受質疑的侵權爭議。

而且，影音小組說服李眉蓁，傳統競選行程沒有幫助，多次更動排好的行程改拍影片，不僅惹火同黨議員及媒體，更引來綠營不斷攻擊李「沒排行程、選假的」，經常深夜拍片，搞到候選人隔天早上精神不濟，而前前後後拍攝2、30支影片，量雖大卻不顧品質，以每支影片20萬收費計算，影音小組起碼抱走數百萬。

據悉，雖然黨中央、韓團隊部分局處首長皆進駐競總幫忙，但「拼裝車」磨合出現嚴重問題，後期幾乎均由毫無實際選戰經驗的David掌控，其他人意見不被採納，未積極力挽狂瀾，卻選擇低調淡出，也註定李眉蓁敗果。

(中時 )