高雄市長補選於今(15日)下午4點投票截止，晚間6點多開票結束，結果出爐後，李眉蓁以將近25萬票的票數落敗，而李眉蓁也已現身競選總部，發表敗選感言。對此，資深媒體人黃創夏表示，韓國瑜站台後，李眉蓁得票突破20萬，出現這樣的結果國民黨黨主席江啟臣等人要小心了。

黃創夏在臉書上分析這次高雄補選的結果，他表示，李眉蓁的得票數衝破原來的「20萬票天花板」，這證明一件事情，那就是「深韓選票，只要韓國瑜！」接著他點名現任國民黨黨主席江啟臣，和前任國民黨主席、前新北市長朱立倫，「麻煩大了」。

網友們留言回應，「這些票不完全是韓粉票，國民黨基層的組織戰其實蠻強的，大部份高雄的市議員，國民黨的比例都很高」、「韓國瑜的目標～明年的中國國民黨黨主席」、「根本問題不處理誰來都一樣」。

今天下午高雄補選開票後，陳其邁一直穩定領先，到5點半左右，根據中選會資料，陳其邁得票數已突破60萬票，跨過57萬票的當選門檻。到6點多時，開票結束，陳其邁以超過67萬票勝選，而李眉蓁得票為24萬8478票、吳益政得票為3萬8960票。

(中時新聞網)