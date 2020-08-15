高雄市長補選最終結果出爐，國民黨候選人李眉蓁不幸落敗，她在傍晚與國民黨主席江啟臣面色凝重在競選總部承認敗選，並呼籲支持者保持開闊心胸，給陳其邁一個領導高雄的機會，也感謝一直以來支持他的國民黨及親朋好友。

李眉蓁表示，一座城市的進步，會被對立與分化所影響，因此她呼籲她的支持者們保持開闊的心胸，給陳其邁領導高雄市的機會。她也期待陳其邁能很快解決高雄的負債問題、引進產業投資、促進人口成長，注入更多經濟活水，重回全國第二大城的榮耀。

李眉蓁說，高雄市長選舉過程就像外面的天氣一樣，陰晴不定，偶而雷雨交加，但終於結束了！這場選舉的最大贏家是高雄市，因為這段時間讓大家重新注意高雄存在的困境和問題。高雄人已經做了決定，所以她恭喜陳其邁當選高雄市長，而她不會離開大家，她將在高雄市議會繼續努力監督陳其邁的施政作為。

回憶起這場漫長的選戰，李眉蓁指出，這次讓她倍數成長，知道自己很多不足之處，很多地方要改進與學習。很抱歉，因為個人努力不夠，無法勝選，她願意扛下所有的責任，也會抱持「順逆皆精進，毀譽不動心」的信念繼續向前。

最後李眉蓁感謝國民黨提名，以及黨內各地先進同志對她的指導，讓她深信「團結，是實踐目標的最好力量」，也感謝所有親友對她的支持。她有遺憾，但是沒有委屈，經過這次的鎚煉，以後的她會更努力也會更好。

(中時 )