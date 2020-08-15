延燒了兩個月的高雄市長補選之戰終於落幕！民進黨籍候選人陳其邁有了上次失敗的經驗，這次捲起袖子，密集掃遍高雄東西南北，選前民進黨天王更是輪番助選，終於上演一場「復仇記」，以67萬票輾壓對手國民黨籍候選人李眉蓁的24萬票、親民黨籍候選人吳益政的3萬票，成功入主高雄市長寶座。

高雄市長補選出爐，陳其邁以67萬票收復高雄市。（攝影：洪浩軒）

而值得注意的是，觀察歷屆高雄市長選舉，民進黨前高雄市長陳菊2014年對戰國民黨候選人楊秋興，以99萬票、得票率68％大勝對手，而總統蔡英文今年初總統大選也在高雄市開出好成績，得票數109萬票、得票率62％，這次陳其邁則是拿下67萬票、70%得票率，突破陳菊門檻，創下民進黨得票率在高雄的新高。

一名陳其邁輔選人士表示，原本這場補選氣氛有點悶，但選前中國以國安法逮補香港壹傳媒創辦人黎智英，再加上前高雄市長韓國瑜復出輔選，都讓這場選舉不斷增溫，成為藍綠動員催化劑，讓陳其邁票開得比預期中好。

陳其邁政治路途堪稱峰迴路轉，40歲擔任高雄代理市長時，原本距離高雄市長大位只差一步，就遇到父親弊案而辭職離去，沉潛數年、轉任立委後，2018年在高雄黨內初選中打敗黨內對手出線，原以為市長猶如囊中之物，沒想到又遇到藍營百年難得一見的韓流，讓陳其邁再度跌了一跤。

不過韓國瑜落跑挑戰總統大位，導致93萬高雄市民火大罷韓，讓陳其邁又有了捲土重來的機會。而這一次陳其邁完全不敢大意，政策控、較不偏好組織戰的他，這次捲起袖子，走遍高雄每個巷弄拜票；原本「正義溫暖」競選口號，這次也改成了較接地氣的「陳其邁會做事」、「緊緊緊、衝衝衝」等。

一名陳其邁幕僚說，陳其邁上一次選舉根本就是候選人兼總幹事，事必躬親、凡事都想掌握細節，導致行軍速度有點慢；但這次改變策略，陳其邁文宣部分放手讓年輕幕僚發揮，而自己則是專心打陸戰，拼命掃遍高雄大街小巷。他們發現，陳其邁遠遠看到民眾，會小跑步上前握手，在市場、公園看到長輩必定九十度鞠躬彎腰，而這樣的熱情也感動不少市民。

而高雄一年之中選舉三次，陳其邁陣營原本也擔心民眾會意興闌珊，導致投票率過低，外加高雄市議會仍然是藍大綠小，若票數太難看，一不小心恐成「看守市長」，因此高喊「光榮投三次」衝刺票數，結果今天開票出來後，陳其邁拿下67萬票，也讓團隊感到士氣大振。

原本與高雄市長擦身而過的陳其邁，這次好不容易失而復得，不過2018年韓國瑜靠口號勝選的背後原因，包括北漂青年、馬路不平、高雄產業沒升級等，這些民怨並沒有因爲罷免掉韓國瑜而消失，外號「政策控」陳其邁上任後能否大刀闊斧，立刻讓高雄人有感，恐怕陳其邁的時間也不多，挑戰才要開始。

(中時新聞網)