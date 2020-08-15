劉姓男子持菜刀闖入民宅挾持1對父子。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉1名有毒品、傷害等多項前科的劉姓男子，15日中午11時許突然持刀闖入鶴岡村民宅，不僅恐嚇婦人還砍傷1對陳姓父子，嗆要引爆瓦斯，與警對峙1個小時後，警方會同消防員以高壓水柱攻堅，持盾牌強勢制伏劉男，將依據殺人未遂、恐嚇等罪嫌移送偵辦，並建請預防性羈押。

31歲劉姓男子15日午時，無故突然持菜刀闖入公館鶴岡村民宅，先是挾持1名62歲詹姓婦人，以菜刀拍打她的肩脖處，並用菜刀敲打門玻璃，出言恐嚇「我不想殺老人家，把汽車鑰匙交出來」，玻璃彈跳割傷詹婦左側臉部約4公分撕裂傷，她趁隙逃脫害怕地躲在隔壁客廳並報警處理。

劉男見詹婦逃走，氣的大吼大叫，用菜刀敲破停在民宅外的車輛車窗，隨後前往一旁三合院，持刀挾持並砍傷屋內1對80歲、45歲的陳姓父子，導致該父子分別右手臂骨折與撕裂傷，以及後腦至後背15公分刀傷。劉男與警對峙過程還不停嗆要引爆現場瓦斯桶，場面一度危急。

苗栗警分局分局長賴銘助坐鎮指揮，先請來劉男母親溫情勸說，雙方僵持1個多小時後，警方會同消防員以消防車灌灑高壓水注方式攻堅，途中還有1名偵查佐被玻璃割傷鮮血直流，中午12時40分將劉男逮捕，陳姓父子也被送醫治療，警方表示，陳姓父子意識均清楚暫無大礙。

警方指出，體重近百公斤的劉男，經查未飲酒，也無精神方面之疾病紀錄，但被捕時情緒不穩定，訊問後將依殺人未遂、恐嚇等罪嫌偵辦，並建請檢方預防性羈押，至於是否因吸毒導致神智不清犯案，有待進一步調查。

(中時 )