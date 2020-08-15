高雄市長補選結果出爐，代表民眾黨參選的吳益政，得票率不到8％，將無法取回200萬元保證金。對此，民眾黨主席柯文哲晚間受訪表示，「革命尚未成功，同志仍須努力」，在短時間、資源有限下，要殺出藍綠重圍本來就不容易，希望吳益政繼續為高雄鄉親服務。對於保證金被沒收，柯文哲說，民眾黨經費拮据，少掉200萬元損失慘重。

柯文哲表示，高雄市長補選是民眾黨創立後首場大型縣市長選舉，對民眾黨是全新學習，過程有很多需要改進的地方，短短一個半月期間，在資源有限情況，無法握到每個鄉親的雙手，但吳益政是三組候選人中最認真，提出政策白皮書，希望陳其邁未來擔任市長時，可以把好的建議納入參考。

民眾黨在高雄市長補選慘敗，是否會影響2022地方選舉，甚至2024總統大選，柯文哲說，民眾黨是新興政黨，發展本來就不易，選舉都是變化很快的事情，不用想那麼多，認真快樂過每一天，把每天該做的事情做好。

柯文哲認為，選舉勝敗關鍵涉及多面向，不是單一因素決定勝敗，個人及團隊的文化是事後寫檢討報告，彙整後開會檢討，提出未來改進的方向。

至於個人光環無法轉移給吳益政，柯文哲說，台灣是成熟民主社會，如果要靠站台的人光環就當選，那找明星劉德華、蔡依林就好，選舉不是靠個人光環就能拉抬。

(中時 )