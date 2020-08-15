苗栗縣在地文化推廣協會，用心記錄竹南城事，探索在地職人與特色場域，協助開發文創產品並發揚光大。（苗栗縣在地文化推廣協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣在地文化推廣協會，用心記錄竹南城事，探索在地職人與特色場域，協助開發文創產品並發揚光大。（苗栗縣在地文化推廣協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣在地文化推廣協會「山海集」2020夏季號開賣

「山海集」2020夏季號出刊，這本耗時1年半採訪編撰的地方刊物，收羅竹南豐富的人文歷史故事，搭配精緻插畫與照片廣受好評，卻也面臨經費來源不穩定，難以正向支持在地創作者，苗栗縣在地文化推廣協會今年因此開會決定將免費刊物改成有價販售，號召民眾用零錢為文化推廣傳承注入活泉。

山海集2018年11月創刊，是一本介紹竹南的人文誌，除了記載本地故事，也與在地插畫家、美術家及攝影師合作，融入插畫手繪風格、圖像化元素，閱讀起來輕鬆愜意，不失文化藝術傳承，協會指出，起初單純想把故事記錄下來，後來發現這本刊物能夠幫助更多人了解竹南，激發了成員們的使命感。

苗栗縣在地文化推廣協會專案管理人張海翎指出，發行刊物需要經費，山海集創刊時協會尚未成立，因此與中美里社區發展協會合作，寫計畫向縣府文觀局提案獲得補助，協會成立後，依然向文觀局爭取經費，但考量刊物若要長久經營不能只靠熱情和政府補助，因此今年嘗試將刊物對外販售。

張海翎表示，山海集目前訂價一本49元，就能正向支持在地創作者，無論是撰文、美編、畫畫、攝影都能得到正面回饋，也支持協會繼續發行文化刊物。她說，山海集夏季號收錄竹南地區夏天會發生的事，有洗港祭江民俗活動的典故，也採訪了在地「老建築、新靈魂」的故事。

她說，另外還採訪了在地美食與手作職人，有油蔥粿和港墘里曬麵半世紀的龍鳳麵，這次也與竹南國中等學校合作，授課過程把孩子對竹南想像創作，透過插圖的方式放入山海集中，希望未來人文誌也能走進校園，成為陪伴孩子們的課外讀物。

(中時 )