鼓勵移除「綠色殺手」，苗栗縣政府宣布17日起，以每公斤5元收購小花蔓澤蘭，為了避免重蹈去年只有1人響應的窘況，農業處今年增加收購地點，分別由通霄、造橋、公館、苗栗等4鄉鎮市公所協辦，另外新竹林管處大湖工作站也有受理收購，期盼提升民眾協助移除、繳交植物體的意願。

小花蔓澤蘭為外來入侵種，又被稱為綠癌，它會攀附在其他植物上，造成該植物不能行光合作用而枯萎死亡，且強大的繁殖力已迅速蔓延各地，農業處林務科坦言，小花蔓澤蘭在苗栗縣的確不難找，但許多私人地的地主不一定願意民眾幫忙除蔓，另外，除蔓耗時費工也是民眾意興闌珊的原因之一。

為加速移除綠癌，苗栗縣府曾加碼收購價，從原本林務局補助每公斤5元，再加碼5元，以每公斤10元收購，掀起「除蔓賺外快」的風潮，最多一口氣收到6000多公噸的小花蔓澤蘭，發出6000多萬元收購金，林務科長鄭忠財，當時的確吸引不少外縣市民眾也來繳，卻也發現夾帶石頭等，繳交品質不齊。

鄭忠財說，加碼收購金雖然有效刺激民眾除蔓意願，但對縣府財政來說是不小的負擔，所以後來還是依據林務局補助每公斤5元收購，且有收購數量有上限；去年配合的公所只有造橋、獅潭，成效遠低於預期，僅造橋1人繳交2.5公噸，因此今年除了增加受理地點，也會在9月份觀察成效，必要時請農會幫忙宣導。

林務科表示，今年受理收購時間為8月17日至10月31日，每周一上午9時至12時，可收購數量上限為7公噸；除蔓不但能賺錢，也能自行將小花蔓澤蘭製成天然肥料、酵素、防蚊液或除臭清潔劑等，效果不錯，相關酵素製作配方可至苗栗縣政府官網表單下載區查詢。

(中時 )