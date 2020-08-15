高雄市長補選結束，民進黨候選人陳其邁以67萬1804票當選高雄市長，儘管已經獲得了超過70%的得票率，但律師林智群指出，不管是陳其邁還是李眉蓁，他們的得票數都「遠低於韓國瑜」，直呼韓總不愧是高雄之王！

林智群在臉書上發文指出，陳其邁在這次選舉中獲得了67萬票，比起韓國瑜2018年市長選舉的89萬票，甚或是在罷免投票中的94萬票，都遜色不少，直呼韓國瑜真的不簡單，不愧是「高雄之王」！藍、綠、白三位候選人都要敬他三分！

(中時新聞網)