陳其邁得票「遠低於韓國瑜」 律師：韓不愧是高雄之王 19:192020/08/15 中時新聞網 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長陳其邁(左)、前高雄市長韓國瑜(右) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長補選結束，民進黨候選人陳其邁以67萬1804票當選高雄市長，儘管已經獲得了超過70%的得票率，但律師林智群指出，不管是陳其邁還是李眉蓁，他們的得票數都「遠低於韓國瑜」，直呼韓總不愧是高雄之王！ 林智群在臉書上發文指出，陳其邁在這次選舉中獲得了67萬票，比起韓國瑜2018年市長選舉的89萬票，甚或是在罷免投票中的94萬票，都遜色不少，直呼韓國瑜真的不簡單，不愧是「高雄之王」！藍、綠、白三位候選人都要敬他三分！ (中時新聞網) #陳其邁 #韓國瑜 #高雄 #不愧 #之王 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳其邁贏高市長補選 蔡總統：引擎已經發動了 19:562020/08/15 政治 韓國瑜爆「生子祕方」：韓冰完全是鵝蛋臉 網挖先知搶朝聖 16:182020/08/15 政治 高雄市長補選「罷韓四君子」合體投票 11:412020/08/15 政治 高雄市長補選今對決 大咖全現身為黨籍候選人催票 04:102020/08/15 政治要聞 高雄巿長補選 陳其邁兒子陪投票 09:522020/08/15 政治 新聞透視》不對稱戰爭 高雄沒真正贏家 04:102020/08/15 政治要聞 韓國瑜投票 韓粉衝林園拿「粉紅板板」告白：很想韓總 15:382020/08/15 政治 李眉蓁拿24萬票敗選 選務人士曝國民黨3失誤 19:272020/08/15 政治 高市長補選開票 黃創夏曝關鍵數字 16:562020/08/15 政治 陳其邁當選高雄市長 時力籲落實政見恢復港都光榮感 18:262020/08/15 政治 政治熱門新聞 高雄市長補選國民黨慘敗 游淑慧哽咽講真心話 - 政治 韓國瑜458秒空拍影片出爐 網看完：哭了！ - 政治 高雄市長補選「這些得票數」 學者：韓國瑜激出來的 - 政治 李眉蓁得票近25萬 分析結果黃創夏點名這兩人：麻煩大了 - 政治 韓來了 藍綠補選造勢大PK誰贏？網給出答案跌破眼鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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