蔡英文總統15日台中行，交通部長林佳龍、立委何欣純、立法院副院長蔡其昌一路相隨，2022年台中市長初選佈局暖身意味濃厚？有媒體詢問，林佳龍被爆與時代力量黨主席徐永明有借貸關係，雖遭否認，是否將影響台中市長初選？蔡其昌說，2人沒競爭，他沒說要選台中市長，呼籲大家外界勿過度臆測。

蔡其昌表示，當初是對於林佳龍被爆出與徐永明之間有300萬借貸的傳聞，有點突兀，但新聞沒寫「重量級部長」是誰，只是當時主持人直接說「就是林佳龍」，所以當下第一個想法，及對佳龍的認識和想法，不可能做非法的事，對他很有信心，他絕對禁得起考驗。

另媒體詢問，借貸風波是否影響台中市長黨內初選？蔡其昌說，應該沒那麼嚴重，他支持佳龍，佳龍也支持他；外界不要臆測；強調沒有市長黨內初選競爭問題，不會是大家想像那樣，他現在還是立法院副院長，也未宣布要選，請大家不要過度聯想。

(中時 )