高雄市長補選落幕，民進黨陳其邁以67萬1804票，擊敗民眾黨吳益政(3萬8960票)、國民黨李眉蓁(24萬8478票)，而國民黨主席江啟臣今(15日)晚陪同李眉蓁發表演說時，則強調難過今晚就好，明天繼續捲起袖子，迎向更多挑戰，國民黨會用行動贏回市民支持，2022贏回高雄。對此，有選務人士則分析，這次藍營人選、團隊與整體策略都沒到位。

李眉蓁於晚間18點和江啟臣一起發表演說，她說，謝謝大家，辛苦了，非常漫長，整個過程像天氣陰晴不定，恭喜陳其邁先生當選高雄市長，知道自己努力不夠，很抱歉沒辦法勝選，願意扛下所有責任，會承擔所有責任。

江啟臣則表示，難過今晚就好，明天繼續捲起袖子，「今天此刻開始，前進奔跑吧！國民黨會用行動贏回市民支持，2022贏回高雄。」

不過，據《ETtoday新聞雲》報導，綠營熟悉選務人士指出，江啟臣的首戰，在三個方面，也就是人選、團隊、策略都沒有到位，也沒有基本條理的層次，選戰打到「充滿韓味」。該人士直言，國民黨最大的策略問題，是複製韓國瑜去年總統選戰的模式。

(中時新聞網)