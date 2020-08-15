根據監視器畫面，自小客車駛過與機車通過時間間隔約2秒。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

1名李姓男子12日騎車在嘉163線鹿草段時發生車禍，因傷勢嚴重昨日家屬放棄急救拔管，今天下午相驗，事發時是由1名江姓男子向警方報案，指李男騎車自撞，水上分局警方調查與事實不符，檢方再次偵訊時江男才吐實李男是為閃避他的車才發生車禍，訊後5萬元交保，並持續調查車禍原因。

56歲李姓男子12日下午下午2點多，行經嘉163線鹿草段東往西17公里處發生車禍、受傷嚴重，年約60歲的江男向警方報案，並供稱當天下午2點在家中聽見外面有撞擊聲，出外查看發現李姓男子發生車禍、立即報警協助李男送醫。

警方為釐清案情，調閱監視器時發現，當天下午李男騎車經過前2秒有1輛自小客車通過，且車主竟江的女兒，再加上車禍地點正好發生在江男租屋處外，自小客車上也疑似有撞擊痕跡，一切巧合都讓警方懷疑江男說法。

檢警偵訊時，直指江的女兒否認當天駕車且監視器拍到駕車經過與江男陳述事實不符，江男才吐實因轉彎返家，李男機車在後方閃避不及才發生車禍，但仍堅持兩車沒撞上，檢方訊後5萬元交保，並持續調查車禍原因。

(中時 )