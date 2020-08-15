嘉義縣布袋漁港對外航道，因常年受漂沙影響而造成航道淤積，嚴重影響漁船筏航行安全，地方漁民希望興建離岸堤來解決漂沙問題，立委蔡易餘14日邀請農委會主委陳吉仲、漁業署署長張致盛及地方人士現地考察，陳吉仲允諾先配合清淤並撥經費評估離岸堤施作。

地方漁民長期希望能建離岸堤一勞永逸擋住沙子，嘉義縣政府依此提出初步工程構想，規畫利用航道疏浚的淤沙灌注沙腸袋，作為離岸堤基礎，再堆放消波塊，在第三漁港北側興建一座長1公里離岸堤，既可疏浚，又可降低成本，也能有效阻隔漂沙及避免航道淤積，目前粗估所需工程經費約2億4960萬元。

蔡易餘表示，布袋漁港是漁民出海捕魚或養蚵的重要港口，第三漁港前航道淤沙嚴重導致漁民出海時遇到擱淺、甚至翻船等狀況，經過地方充分討論後，提出興建堤防的解法，希望主委能夠接納地方建議。

漁業署署長張致盛認為，因清淤涉及漁民安全的問題，會跟嘉義縣政府配合優先規畫處理，至於興建離岸堤則涉及海洋專業，包括海流影響等，未來會請專家與漁民討論。

陳吉仲則允諾，今年除了配合縣府辦理清淤之外，也會撥經費讓縣府或漁業署做堤防延伸的評估，評估可行之後則立即施作，若經費不足，則逐年施作。

(中時 )