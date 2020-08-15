台南夏日音樂節「將軍吼」開唱，現場湧入破萬民眾。（大雄空拍提供／莊曜聰台南傳真）

今年獲得金曲獎最佳樂團、最佳新人等四獎項提名的告五人樂團登台熱唱。（莊曜聰攝）

現場一度下起大雨，澆不熄民眾熱情。（莊曜聰攝）

台灣夏日音樂節「將軍吼」晚間6點準時開場，暑假期間又遇上出遊潮爆炸，現場湧入超過萬名群眾，人潮可說是歷年之最，表演歌手使出渾身解數帶動氣氛，現場粉絲情緒高漲，場面High爆，雖然天空一度下起大雨，仍然澆不熄民眾熱情。

台南夏日音樂節「將軍吼」一連2天在將軍漁港開唱，15日中午就有粉絲打地鋪排隊，準備參加音樂節的民眾也陸續湧入，有的到北門、七股等海邊景點先逛逛，有人則到將軍漁港吹海風、吃海鮮，台南沿海地區的假日相當熱鬧

下午3點過後，將軍漁港陸續出現車潮、人潮，警方也在沿途管制交通，觀旅局為紓解人潮與車潮，也啟動接駁專車，讓民眾快速便利的到音樂節現場參加音樂會。

而將軍漁港除了既有的美食街攤商外，還有胖卡市集及許多小吃攤位，每個攤位都有民眾排隊購買，不論是冷飲，或者美食、海鮮等攤位，都是生意搶搶滾，攤商相當開心；轄區學甲警分局為確保音樂會順利進行，除了派員進行交通管制外，也特別請保三總隊支援2隻緝毒犬穿梭巡邏，避免不法份子推銷毒品。

今年音樂節2天主題不同，今天是「王者降臨」，在主持人的開場領唱下正式登場，隨後由今年獲得金曲獎最佳樂團、最佳新人等四獎項提名的告五人樂團，登台演唱，接著高爾宣、屁孩Ryan、婁峻碩、陳零九等，陸續登台演唱，現場熱力四射，壓軸歌手周興哲還未登場就High爆。

(中時 )