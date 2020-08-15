高雄市長補選投票結果，民進黨提名的高雄市長候選人陳其邁拿下67萬1804票，未達自己喊出93萬票標準；民進黨發言人顏若芳表示，這次高雄市長補選，民進黨全黨團結一心，民進黨要向高雄市民透過民主投票所展現的最新的民意表達最深的感謝與敬意。

顏若芳說，陳其邁順利當選高雄市長，感謝高雄市民再次展現高雄人當家作主的意志。

顏若芳指出，歷經罷免投票，今天的補選投票，高雄市民再一次展現成熟的民主素養，以手中的選票，順利完成市長補選，這是台灣地方自治史上最值得紀念的一頁。對此，民進黨要再次向高雄市民致上最高的感謝與敬意。

顏若芳強調，年初，高雄市民用選票支持蔡英文總統繼續帶領台灣發展，守護台灣的民主。今天高雄市民再用選票，肯定陳其邁，把高雄的市政交付給他。民進黨除了感謝高雄市民的肯定，我們更會秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，繼續為高雄鄉親服務，一起努力讓高雄大步邁進。

最後，顏若芳表示，這次高雄市長補選，民進黨全黨團結一心，不但高雄在地的立委、市議員等所有黨公職全心全力投入選戰中，全台各地黨公職，像是執政縣市長們、立法委員、各地黨部主委及民意代表，也是傾盡全力為陳其邁輔選，民進黨要對所有黨公職們在這次補選的努力付出，表達最深切的感謝與肯定。

(中時 )