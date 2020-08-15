高雄市長補選結果出爐，民進黨陳其邁獲得67萬1804票當選，國民黨李眉蓁拿下24萬8478票居次、民眾黨吳益政則拿到3萬8960票。筆名「人渣文本」的學者周偉航分析說，陳其邁與李眉蓁得票數比預估增加，是被韓國瑜激出來的。

周偉航在臉書貼文表示，陳其邁雖然沒有達到2018年的票數，但依選前最後兩三天預估的61-63萬票，的確是有再往上面衝了一點點，可能是被韓國瑜激出來的；李眉蓁在提出「海水沖馬桶」政見後，一度估到只有20萬票，現在多出這3、5萬票，主要還是韓國瑜的貢獻，李眉蓁連左營得票都不好看；吳益政得票則比各黨估票都還要低，民眾黨各種戰術戰略都需要檢討了。

網友表示，韓國瑜真的一次幫兩邊衝票，但成功保住選舉補助款。也有人認為，「國瑜果然還是其邁的真愛。」、「說個鴨蛋就有三五萬票喔。」「起碼桃源、茂林、那瑪夏三區守住了。」

也有網友認為，「民眾黨就給人感覺定位不清吧，感覺這也要那也好初一十五不一樣，這樣很難說服人支持。」「民眾黨越級打怪失敗了，認真要選還是得從議員和區域立委慢慢來吧。」、「我原本估60：30：10，結果後面兩個比我想的還不給力...。」

(中時新聞網)