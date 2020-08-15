奶茶的身影在台灣隨處可見，無論是超商還是手搖店，在早餐店中更是必點的飲品。不過大陸有一名徐姓女子，日前在大口吸完奶茶後，便感到頭部劇烈疼痛，送醫後才發現竟是顱內動脈瘤破裂，醫生也提醒，顱內動脈瘤破裂發病前，就和正常人一樣，但頭痛就是最一開始的症狀。

這名36歲的輕熟女，在上班時用吸管喝了一口奶茶，沒想到下秒頭痛欲裂，起初他認為是小毛病，便想忍一忍就過去，但撐了4小時終於忍不下去，家人也緊急將他送往醫院急診。

據《看看新聞》報導，經院方診斷後，發現徐女確定是顱內動脈瘤破裂，醫生也提醒，每100人中就有7個人患有顱內動脈瘤，平時沒有明顯症狀，但是一但破裂，發病速度會以迅雷不及掩耳的速度讓人猝不及防。

此外，醫生表示，動脈瘤破裂的幾率不大，但仍然存在一定的潛在危險。患者若在血壓突增高時，易引發鼓胎小包破裂，像是情緒激動、勞累、用力排便、舉重物等情況下。另外，長期高血壓、長期吸煙、酗酒也是導致動脈瘤破裂的重要因素，所以要是有突然性頭暈、頭痛嚴重甚至是暈厥的情況，一定要馬上就醫，千萬不能拖延。

其實，顱內動脈瘤與一般所謂的顱內腫瘤不同，它並不是一種腫瘤，而是因動脈管壁缺損，造成血管管壁不當地向外膨出所致。根據高雄榮民總醫院神經外科網站資料顯示，顱內動脈瘤多發生於40至70歲的人，約佔總發生率的80%，而50歲以上的女性發生率略高於男性。

(中時新聞網)