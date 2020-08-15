大學指考上周放榜，16歲的北市私立東山高中男學生侯靖宣考出465.5的高分，物理科還獲得100分的成績，順利錄取第一志願台大醫學系，然而卻出現不少眼紅之人，大酸靠的是「階級複製」、「家境」才能考上，引起一名台大女學生不滿，回文怒槓酸民。

侯靖宣成功跳級考上台大後，引起不少學生眼紅，在論壇上狂酸「以後身價還不是被連勝文、周杰倫小孩屌打」、「不就生得比較好」、「高一戴LV圍巾，看來又是個階級複製」、「3萬的LV圍巾，我高一的圍巾還是家政課自己織的」、「LV的圍巾磅數又很高，我懂了」，更有人抱怨「我從高中就要為家計煩惱，就算有他的天資也不能好好讀書，學費跟生活費是自己出的再說」。

面對鋪天蓋地的仇富與酸葡萄言論，一名台大女學生看不下去，在《Dcard》上PO文「所以是在仇富什麼？」，她表示，自己不否認階級複製情形，有錢人家小孩資源較多很正常，但沒必要去仇富，因為這不代表一般家庭就注定失敗。她說，生在什麼家庭都是自己的命，只有3個選擇：「認命」、「不認命，好好努力投資自己」、「投胎」。

女大生說，自己家庭的年所得在台大學生中排名後段班，爸媽學歷也不好，大二就必須申請學雜費減免補助，自己也是半工半讀支付學費與生活費，當然也會羨慕有錢人家。

接著女大生話鋒一轉，表示這又如何？一直抱怨根本不會改變現況，她批評酸民不會成功的原因不是窮，而是只會抱怨，不會想辦法改變自己。她舉出自己經歷，自己在高中因為失戀，變得渾渾噩噩，但在好友與導師的勸導下，高三下學期開始苦讀，最終考上台大，畢業之後第一年年薪就破百萬。

女大生呼籲酸民，表示要思考自己能做什麼，不要整天怪爸媽沒給你，怪別人資源多，不想被階級複製就自己努力點，雖然努力不一定會成功，但不努力只會抱怨就自己承受失敗的後果。她也強調，不會讀書沒關係，但也要找到自己專精的項目，只會抱怨不會讓自己突然多領30K。

網友也紛紛留言：「中肯」、「看到這種都能扯仇富的酸酸真的讓人大開眼界」、「不意外，一堆魯蛇做不到就都認為人家是僥倖」、「羨慕可以，但仇富真的很可憐」、「就吃不到葡萄說葡萄酸啊」、「酸民講得好像自己有錢就能跟人家一樣考上醫學系」、「仇視跟嫉妒只會讓人心理不平衡，自己努力才是真的」、「沒辦法，比起努力，出一張嘴酸簡單多了，完全不花力氣，還可以催眠自己」。

(中時新聞網)