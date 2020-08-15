現正熱映中的好萊塢災難動作鉅片《天劫倒數》，不僅在周三一上映就奪下全台票房冠軍，真實的末日情節更讓討論度居高不下，電影中一段為了搭上通往避難所的飛機，不惜謊報體重的橋段也讓觀眾在戲院中哄堂大笑。

身兼製片的傑哈巴特勒對此次角色的安排說：「在《全面攻佔》中，我在格鬥技巧與各種武器的使用上，讓觀眾覺得像一名超級英雄，但《天劫倒數》中的約翰蓋瑞迪卻是一個平凡無奇的普通市民。要讓我在大銀幕上呈現如此真實的樣貌，我知道只能找雷克羅曼沃來執導這部電影，因為只有他敢對我說實話，甚至在銀幕上讓我自嘲體重。」

身為《天劫倒數》的製片與主角，傑哈坦承：「約翰是一個普通人，一個犯了錯會想逃避的人，但是骨子裡，他是一個愛家的男人，在最危急的時刻，他會竭盡全力保護身邊的人，我原始的想法是主角約翰也能有麥可班寧一樣的俐落身手，再加上賽車手般的駕駛技術，並且運用這樣的技術保護家人的安全。」

但這個想法被狠心拒絕，導演雷克說：「要讓他成為另一個動作高手也不是不可以，但這樣不僅會拉開與觀眾間的距離，而且在面對核彈級彗星撞擊地球的情況下，再多技能也無用武之處。他必須是個普通人，才能帶給銀幕前觀眾最大的共鳴。」所以這次刻意不為傑哈鍛鍊身材。

傑哈巴特勒乾脆在電影中自爆實際體重來製造笑點，他自嘲且發下豪語地說：「對，我是胖了一點點，從84上升到了92公斤，但這是為了電影必要的犧牲，下次我的身材肯定會讓觀眾驚豔的！」

(中時 )