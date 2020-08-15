民眾黨吳益政出征高雄市長補選失利，主席柯文哲15日晚間在台中受訪時表示，革命尚未成功，同志仍須努力！至於得票數不理想，他強調，選舉是多面向，不會是幾個因素決定勝敗，新興政黨要發展本來就不容易。

柯文哲15日晚間在台中和平受訪時指出，「革命尚未成功，同志仍須努力，」他也恭喜陳其邁當選，希望他能認真做。另外，吳益政在這麼短的時間，極有限的經費下，要殺出藍綠重圍不容易，希望他日後為高雄繼續努力。

柯文哲說，這場選舉是民眾黨成立以來第一場大型的縣市長選舉，過程中很多需要改進，短短一個半月，加上資源有限，沒有辦法跟每個市民朋友溝通，握到每位高雄鄉親的手，即便如此，還是盡到候選人義務，3組候選人中，他們有提出最完整政策白皮書，讓鄉親看到選舉還是有正事要做，希望陳其邁當選後可參考。

柯文哲指出，新興政黨要發展本來就不容易，但他們維持樂觀態度，認真過每一天，希望台灣有他們會更好。針對這次選舉得票不理想，是否會影響2022或2024的布局？柯文哲說，台灣的選舉變化很快，不用想太多，認真過每一天，快樂過每一天，把每天該做的事情做好。

由於此次得票數太少，保證金拿不到，柯文哲表示，黨經費拮據，少掉這200萬元是損失慘重。至於媒體詢問，吳益政表示敗選原因是罷韓跟順時中關係，怎麼看？柯文哲：選舉是多面向，不會是幾個因素決定勝敗，有很多因素加起來，他們還是會寫檢討報告彙整。

(中時 )