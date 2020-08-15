高雄市長補選結束，孫文學校總校長張亞中指出，本次選舉國民黨慘敗、民進黨慘勝，因為今年6月6日罷韓投票，民進黨帶頭支持，得票近94萬多票。此次陳其邁得票僅67萬票，流失了近27萬票。慘勝雖然也是勝，但也顯示出，民進黨在高雄並不得民心。

而今年1月11日總統大選，韓國瑜在高雄的得票率約為34.6％，但是此次高雄補選，李眉蓁的得票率只有25.9％，喪失了約9個百分點，相當嚴重，是嚴重挫敗。

張亞中表示，民進黨的慘勝，代表國民黨未來不是沒有機會。國民黨的慘敗，則在於國民黨如果不能根本覺醒，仍舊迷信於傳統思維，慘敗的趨勢將繼續，而難以翻身。

張亞中指出，國民黨目前的傳統選舉思維，以此次高雄市為例：韓國瑜已是目前國民黨內最強的戰將，但是6月6日已敗北，8月14日晚，高雄市補選選前之夜的出場站台，但效用已有限，顯示，只靠「強棒」不足以改變得票趨勢。另，此次補選，國民黨仍然像以往一樣的號召「大團結」，馬英九、吳敦義、王金平、江啟臣、朱立倫、以及侯友宜、盧秀燕等縣市長，幾乎是全員到齊，但是，結果卻是，國民黨在高雄市的得票率，跌到歷史新低。

張亞中強調，國民黨應該要覺醒了。國民黨最大的問題在於，這幾十年下來，理念盡失、靈魂淪喪、論述蒼白、政策模糊，無論在兩岸、教育、文化、憲政、社會…等政策上，都沒有辦法提出超越民進黨的論述，而只是拿著香跟著拜。

張亞中認為，國民黨如果仍然沉迷於「強棒」或「團結」的致勝舊思維，認為「找個強棒，找個新世代，找個年輕美眉、帥哥，來個全黨大團結」就認為可以贏得選舉，那可就大錯特錯了。「人選」與「團結」當然重要，但是只憑這些因素，國民黨已經不足以再贏得選舉。此次高雄市的補選，就是民眾給國民黨再上了一課。

張亞中總結，此次高雄市的補選結果也告訴國民黨，民眾對民進黨仍然是不滿意的，但是他們更不滿意國民黨。國民黨改革的成敗，能否找回國民黨的黨德、黨魂，能否證明國民黨存在的價值、意義，能否提出不同於民進黨的前瞻性論述，才是國民黨未來能否起死回生的關鍵。國民黨主席江啟臣的責任重大，要徹底改革、改造，國民黨才能有未來。

(中時 )