票數低保證金拿不到 柯文哲：損失慘重 19:482020/08/15 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對補選失利票數不理想，保證金拿不到，柯文哲表示損失慘重。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨吳益政出征高雄市長補選失利，由於此次得票數太少，保 證金拿不到，柯文哲表示，黨經費拮據，少掉這200萬元是損失慘重。 至於媒體詢問，吳益政表示敗選原因是罷韓跟順時中關係，怎麼看？柯文哲：選舉是多面向，不會是幾個因素決定勝敗，有很多因素加起來，他們還是會寫檢討報告彙整。 (中時 ) #柯文哲 #因素 #吳益政 #保證金 #原因 也許您會感興趣 推薦閱讀 民眾黨高雄市長補選慘敗 綠委：兩岸論述不明是主因 17:512020/08/15 政治 高市長補選偕兒女投票 吳益政：放下心中大石 15:482020/08/15 政治 蕭美琴晤美軍事助卿 擊肘談合作 04:102020/08/15 政治要聞 兩岸危機偵測：王欽》文嚇武攻悄然換位 19:172020/08/15 名家 企業捐警10輛電動機車 黃偉哲：企業善盡社會責任 16:202020/08/15 寶島 麻豆文旦大果收購計畫 黃偉哲：備而不用 13:022020/08/15 生活 〈高雄補選分析1〉打破陳菊障礙 陳其邁67萬票收復高雄市 19:112020/08/15 政治 影》補選得票率未達5％ 吳益政宣布敗選 坦言選戰不好打 16:482020/08/15 政治 社子島自救會 要求彈劾柯文哲 04:102020/08/15 地方新聞 高雄補選民眾黨慘敗恐影響2024總統大選布局 柯文哲回應了 19:112020/08/15 政治 政治熱門新聞 高雄市長補選國民黨慘敗 游淑慧哽咽講真心話 - 政治 韓國瑜458秒空拍影片出爐 網看完：哭了！ - 政治 李眉蓁得票近25萬 分析結果黃創夏點名這兩人：麻煩大了 - 政治 高雄市長補選「這些得票數」 學者：韓國瑜激出來的 - 政治 〈高雄補選分析1〉打破陳菊障礙 陳其邁67萬票收復高雄市 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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