民眾黨吳益政出征高雄市長補選失利，由於此次得票數太少，保 證金拿不到，柯文哲表示，黨經費拮據，少掉這200萬元是損失慘重。

至於媒體詢問，吳益政表示敗選原因是罷韓跟順時中關係，怎麼看？柯文哲：選舉是多面向，不會是幾個因素決定勝敗，有很多因素加起來，他們還是會寫檢討報告彙整。

(中時 )