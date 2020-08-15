員警當機立斷先向店家借用工具做初步清理，同時通知永和清潔隊前來清除地面油漬，也確保用路人的安全。（永和警分局提供）

新北市永和警分局永和派出所巡佐黃凱遠、黃昶凱日前巡邏途中，見一民眾自小客車停於路中，周遭汽油味濃厚，上前詢問，只見40歲周姓駕駛人一臉驚慌的向員警陳述。

她突然打不動方向盤，車子瞬間無法動彈，才會卡在路中間，員警二話不說的與熱心民眾協助將車輛推至路旁，經查看車輛原來是方向盤漏油，才造成大量漏油之情事，員警當機立斷先向店家借用工具做初步清理，同時通知永和清潔隊前來清除地面油漬，也確保用路人的安全。

(中時 )