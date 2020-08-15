車故障漏油 永和警協助確保用路人安全 19:562020/08/15 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 員警當機立斷先向店家借用工具做初步清理，同時通知永和清潔隊前來清除地面油漬，也確保用路人的安全。（永和警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 員警當機立斷先向店家借用工具做初步清理，同時通知永和清潔隊前來清除地面油漬，也確保用路人的安全。（永和警分局提供） 新北市永和警分局永和派出所巡佐黃凱遠、黃昶凱日前巡邏途中，見一民眾自小客車停於路中，周遭汽油味濃厚，上前詢問，只見40歲周姓駕駛人一臉驚慌的向員警陳述。 她突然打不動方向盤，車子瞬間無法動彈，才會卡在路中間，員警二話不說的與熱心民眾協助將車輛推至路旁，經查看車輛原來是方向盤漏油，才造成大量漏油之情事，員警當機立斷先向店家借用工具做初步清理，同時通知永和清潔隊前來清除地面油漬，也確保用路人的安全。 (中時 ) #永和 #漏油 #員警 #民眾 #方向盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 大湖二橋拆除重建 拚年底動工 04:102020/08/14 地方新聞 員埔路測速桿開拍 17天取締612件入帳百萬 19:312020/08/14 社會 車輛拋錨卡在台灣大道 中市警熱心協助排除 15:282020/08/14 社會 土城自來水破管 6小時恢復供水 04:102020/08/14 地方新聞 未注意號誌變化 台中視障者過馬路被撞身亡 16:482020/08/14 社會 機車族癱瘓鄭州路 大同分局：阻礙交通依法究辦 16:592020/08/15 社會 連環撞 同行車碰撞再衝騎樓路人遭殃 19:012020/08/14 社會 李登輝照片遭潑漆 府：追究責任 19:152020/08/14 政治 向海致敬！海委會至基隆辦座談 盼有效管理多元利用 03:132020/08/15 生活 樹木又遭斷頭 屏議員痛批何時能停止 18:462020/08/14 寶島 寶島熱門新聞 羅霈穎大哥羅青哲憶妹妹是「天之驕女」 親提輓聯悲悼 - 娛樂 驚悚！大阪車站旁挖出1500具人骨 專家：死者多為兒童與年輕人 - 國際 比大哥哥都還要高 ──《如何學做羅霈穎的哥哥》之一 - 藝文副刊 - 中國時報 韓國瑜458秒空拍影片出爐 網看完：哭了！ - 政治 中衛口罩開賣！康是美、PChome 24h 潮橘和月光藍都有 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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