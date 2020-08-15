羅大佑先前忙籌備「宜花東鹿直播開唱」，第二站在15日於台東的都歷遊客中心舉行直播演唱會，他開心向觀眾打招呼：「大家辛苦了，我們千辛萬苦來這，鐵花村不唱，來距離快一小時車程的這裡，我們要探險，給自己冒險，我們才會成長。」今年66歲的他，仍然很好學，笑說：「我是歐吉桑，來新的地點唱歌，還是會學習新的事。」

他與團隊特地打造圓型舞台，現場依山傍海，景色壯麗，不過因最近天氣不穩定，開唱前還下大雨，他擔心：「有吉他、電腦，怕會淋濕。」但開唱後，天氣放晴，他興奮喊：「天氣很好，老天好幫忙。」他這次帶著向大自然朝聖的心情來到台東獻唱，主要以不插電方式演出，因這次場地、呈現方式不同以往，昨在演出前，他直呼：「這是最緊張的一場。」

整場直播形式如同電影續集，開演前，首先播出羅大佑日前特地赴台東多良車站拍攝，自彈自唱經典曲目〈火車〉，昨在演唱時，有逾100位民眾在台下席地而坐欣賞演出，羅大佑表示有聽到稀稀落落的掌聲，但真的非常珍貴，提醒大家：「正值防疫期間，都要戴口罩，即使在海邊、山邊。」

他一連獻唱〈吾鄉印象〉、〈海上花〉、〈風吹風吹〉等經典，及日前推出改編新單曲〈台東調2020〉，用音樂虔誠地向土地致敬，先前在籌備期時，他與導播團隊再三對焦，盼直播呈現的畫面，必須要傳達出心念，故導播團隊以許多「低視角鏡頭」來呈現敬拜之姿，別有用心。他用滄桑粗獷的嗓音，飆唱許多熱門歌曲〈戀曲1980〉、〈追夢人〉、〈愛的箴言〉等，吸引在線觀眾近30萬人同步觀看，最後大方數度送上飛吻，感謝眾人支持，為演出畫下完美句點。

羅大佑於台東的都歷遊客中心舉行直播演唱會。（大右音樂提供）

(中時 )