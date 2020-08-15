王岳倫被直擊與辣妹舉止親密。(取自搜狐娛樂)

大陸46歲導演王倫岳與女星李湘結婚11年感情恩愛，2013年更因為帶著可愛女兒王詩齡（Angela）參加湖南衛視親子實境秀《爸爸去哪兒》聲名大噪。未料王岳倫近日卻被拍到與一位身材火辣的女子，在KTV包廂外舉止親密，畫面曝光火速引爆討論！

王岳倫在KTV包廂外與辣妹曖昧舉動全都錄，一時間成為網友熱議話題，不少人就吐槽：「覺得出軌了倒不一定，喝多了猥瑣是真的」、「已經不是第一次了吧，看這猥瑣樣，王導還是喜歡年輕的」、「俗話說得好啊，女尊男卑。遲早會出事」。

然而一位自稱是當天聚會的同行友人，就不忍王岳倫被冤出軌，在社群網站發聲還原當天狀況，直言看到新聞真是嚇了一跳，明明是朋友之間的聚會，怎麼會被誇張到這個程度。

這位友人表示，所謂的親密交談，只不過是王岳倫喝多了，站不穩而已，所以只能扶着牆和女生交談，更沒有出軌，因為王岳倫在聚會結束後，就把女方送回住所，各自回家，更感嘆：「現在的媒體都是看圖說話，該整治了。」

不過王岳倫友人說法似乎提油救火，因為大多網友就看不下去吐槽「本來覺得他只是猥瑣了點不至於，這位好友一發聲我都信了他是出軌」、「這位友人越描越黑」、「喝得都站不穩了，還堅持把女孩送回家？這位友人幹嘛去了哈哈哈哈哈哈哈哈哈，為什麼有這麼搞笑的解釋」、「騙鬼呢，有家室的男人喝多了就這個姿勢和人交談嗎」。

(中時新聞網)