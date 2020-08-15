鵝蛋助孕 柯文哲直批媒體好壞！ 19:542020/08/15 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 媒體問「鵝蛋助孕」看法，柯文哲直批媒體很壞。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長補選結果今天出爐，民眾黨吳益政慘敗，媒體詢問韓國瑜昨天站台時提到「鵝蛋助孕」說法，柯文哲直批媒體很壞，想從他口中聽到批評他（韓）的話，應該去問婦產科。柯文哲還說，不要用一句話就追根究柢，聽一聽不對就當笑話聽，何必追殺到底。 (中時 ) #柯文哲 #媒體 #鵝蛋 #吳益政 #民眾黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜選前爆「鵝蛋助孕」 侯友宜錯愕：聽嘸！ 10:512020/08/15 政治 直播》李眉蓁宣布敗選：自己努力不夠 願扛下所有責任 17:102020/08/15 政治 李眉蓁拿24萬票敗選 選務人士曝國民黨3失誤 19:272020/08/15 政治 拿洪仲丘比擬職災 柯失言挨批 04:102020/08/15 社會新聞 高市長補選偕兒女投票 吳益政：放下心中大石 15:482020/08/15 政治 韓國瑜講鵝蛋笑話 尹立：希望他好好回家吃鵝蛋 12:232020/08/15 政治 高雄市長補選今對決 大咖全現身為黨籍候選人催票 04:102020/08/15 政治要聞 高雄市長補選捧出農產品明星 宅神擔憂：會不會缺貨 13:142020/08/15 政治 韓國瑜爆「生子祕方」：韓冰完全是鵝蛋臉 網挖先知搶朝聖 16:182020/08/15 政治 影》補選得票率未達5％ 吳益政宣布敗選 坦言選戰不好打 16:482020/08/15 政治 政治熱門新聞 高雄市長補選國民黨慘敗 游淑慧哽咽講真心話 - 政治 韓國瑜458秒空拍影片出爐 網看完：哭了！ - 政治 高雄市長補選「這些得票數」 學者：韓國瑜激出來的 - 政治 李眉蓁得票近25萬 分析結果黃創夏點名這兩人：麻煩大了 - 政治 韓來了 藍綠補選造勢大PK誰贏？網給出答案跌破眼鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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