高雄市長補選結果今天出爐，民眾黨吳益政慘敗，媒體詢問韓國瑜昨天站台時提到「鵝蛋助孕」說法，柯文哲直批媒體很壞，想從他口中聽到批評他（韓）的話，應該去問婦產科。柯文哲還說，不要用一句話就追根究柢，聽一聽不對就當笑話聽，何必追殺到底。

(中時 )