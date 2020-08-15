形象無法有效傳達 柯P笑說：若有效找劉德華站台就好 20:032020/08/15 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 形象無法有效傳達給吳益政，柯文哲說，若有效就找劉德華站台就好。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨吳益政出征高雄市長補選失利，媒體問到柯形象無法有效傳達給吳益政，柯文哲說，台灣是一個成熟的民主社會，有效就找劉德華站台就好，有一客觀說法事候選人本身占40％、政黨組織30％、另外30％就是選局過程的很多的事件組合，選局是多面向的，他是單一因素。 至於今天到梨山是早就安排好的，下周六和平區長補選是目前最重要的。 (中時 ) #柯文哲 #吳益政 #劉德華 也許您會感興趣 推薦閱讀 補選開票後 黃暐瀚：民眾黨不一定大輸 國民黨小心 19:032020/08/15 政治 如願贏得高雄市長補選 陳其邁：高雄人團結開始、大步邁進 18:282020/08/15 政治 高雄「章魚哥里」開票結果出爐 陳其邁得票率高達7成 16:512020/08/15 政治 高雄市長補選今對決 大咖全現身為黨籍候選人催票 04:102020/08/15 政治要聞 高雄補選民眾黨慘敗恐影響2024總統大選布局 柯文哲回應了 19:112020/08/15 政治 中選會開票結束 陳其邁67萬1804票當選高雄市長 15:282020/08/15 政治 李眉蓁得票近25萬 分析結果黃創夏點名這兩人：麻煩大了 19:062020/08/15 政治 高雄市長補選 驚傳市民當眾撕選票 10:482020/08/15 政治 我方恐失去4分之1陸生 逾9成民眾支持陸生返台就學 14:002020/08/15 生活 高雄市長補選「這些得票數」 學者：韓國瑜激出來的 19:432020/08/15 政治 政治熱門新聞 高雄市長補選國民黨慘敗 游淑慧哽咽講真心話 - 政治 韓國瑜458秒空拍影片出爐 網看完：哭了！ - 政治 高雄市長補選「這些得票數」 學者：韓國瑜激出來的 - 政治 李眉蓁得票近25萬 分析結果黃創夏點名這兩人：麻煩大了 - 政治 韓來了 藍綠補選造勢大PK誰贏？網給出答案跌破眼鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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