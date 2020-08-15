民眾黨吳益政出征高雄市長補選失利，媒體問到柯形象無法有效傳達給吳益政，柯文哲說，台灣是一個成熟的民主社會，有效就找劉德華站台就好，有一客觀說法事候選人本身占40％、政黨組織30％、另外30％就是選局過程的很多的事件組合，選局是多面向的，他是單一因素。

至於今天到梨山是早就安排好的，下周六和平區長補選是目前最重要的。

(中時 )