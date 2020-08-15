新北市林姓男子透過網路，加入有資金需求民眾的聯絡電話與通訊軟體，透過索取代辦費、當事人信用額度不佳等理由，使被害人聽信其話術，先行繳交新台幣數萬元不等的金額，才能順利貸款。由於被害人遲遲未拿到貸款，才發現遇到詐騙集團，透過警民合作，順利將林姓嫌犯逮捕，避免更多人受騙。

海山警分局表示，日前板橋區1名林姓女子因急需現金，便透過通訊軟體找上自稱「金融理財顧問」的陌生網友代辦貸款，對方除了要求代辦費，甚至誆稱如額外支付費用，還可幫忙美化信用紀錄；林女不疑有他，在支付數萬元現金後，犯嫌竟然食髓知味，以公司審核不通過為由，再次要求支付更多現金，林女這才驚覺可能遭受詐騙，便立即到海山分局報案，警方也根據被害人約定地點喬裝埋伏，在林嫌出現後，順利將其逮捕。

據了解，林嫌曾經從事當鋪行業，熟知相關的放款流程與技巧，便自導自演，也由於疫情關係，許多民眾急需資金周轉，會上網尋找借貸管道，這兩個月來已得手不少次，獲利約為數十萬元；海山分局呼籲，如有被類似手法詐騙的民眾，也可主動聯繫警方，以釐清犯罪事實與金流。

海山警分局長林温柔表示，這類假借貸的詐騙手法，被害人通常透過網路或通訊軟體接觸詐騙訊息，像是臉書、LINE或交友軟體等，提醒民眾應慎選合法借貸與投資管道，切勿相信來路不明的業務推銷，多方詢問及求證。如有遭類似手法詐騙，也可就近向警察機關尋求協助，或撥打165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。

(中時 )