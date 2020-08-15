59歲楊姓男子15日下午5時許，駕駛黑色保時捷行經北市中央北路、文化三路時，疑似心肌梗塞引發身體不適，在等紅燈時車子持續向前滑行，一連撞倒路邊6部機車，楊男昏迷意識不清，雖緊急送往醫院加護病房急救，經搶救1小時仍宣告不治。

楊男撞車後警消即時到場，並以破窗方式將他救出，警方現在現場戒護中，等鑑識小隊採證後，將通知清潔隊清理現場碎玻璃，並通知拖吊將車輛移置。

(中時新聞網)