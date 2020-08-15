保時捷突連撞6機車 男駕駛急搶救宣告不治 20:022020/08/15 中時新聞網 陳鴻偉 、 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 保時捷突連撞6機車 駕駛無呼吸心跳急送加護病房（圖/警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 59歲楊姓男子15日下午5時許，駕駛黑色保時捷行經北市中央北路、文化三路時，疑似心肌梗塞引發身體不適，在等紅燈時車子持續向前滑行，一連撞倒路邊6部機車，楊男昏迷意識不清，雖緊急送往醫院加護病房急救，經搶救1小時仍宣告不治。 楊男撞車後警消即時到場，並以破窗方式將他救出，警方現在現場戒護中，等鑑識小隊採證後，將通知清潔隊清理現場碎玻璃，並通知拖吊將車輛移置。 (中時新聞網) #駕駛 #保時捷 #機車 #加護病房 #緊急 也許您會感興趣 推薦閱讀 警車護送就醫 花蓮阿美族出生小女嬰和老天爺搶時間 10:402020/08/15 社會 心臟病女嬰送醫 警開道搶時間 04:102020/08/15 社會新聞 保時捷四門房車於「主管級房車」級距締造紀錄 小改款 Panamera 於紐柏林北環賽道創下單圈紀錄 16:442020/08/14 汽車情報-汽車新聞 2萬件隔離衣燒毀 防疫不受影響 04:102020/08/15 社會新聞 猴硐貓村即起強制戴口罩 入內採實名制 11:562020/08/15 生活 國1小客車自撞翻覆 車輛零件狂撒3車道嚇壞路人 10:192020/08/14 社會 病榻上也要幫哥哥打官司 72歲親弟重病 川普急赴醫院探視 07:582020/08/15 國際 鬼月近！網點名北捷「這4站」很陰 站務員：她站在妳右邊啊 09:022020/08/15 社會 工程師凌晨穿小圍裙「遛鳥」 甩下體還追孕婦跑 下場好慘 09:152020/08/15 社會 捷運工地旁現坑洞 中和區公所允補強 04:102020/08/15 地方新聞 社會熱門新聞 社會10點檔》超正檳榔西施因說錯一句話 竟慘遭分屍淪焦黑屍塊 - 社會 俄籍房客拒繳房租又鬧事 裝不懂中文遇女實習生GG了 - 社會 保時捷突連撞6機車 男駕駛急搶救宣告不治 - 社會 「做1次躺1周」 正妹一啪啪就痛爆 一招自救爽升天 - 社會 燒烤吃到飽聚餐 完食照曝光網氣炸「真的太扯」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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