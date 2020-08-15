華倫夫婦女婿湯尼為此特地拍攝影片(影片源自Youtube)

因為恐怖電影《厲陰宅》（The Conjuring）、《安娜貝爾》（Annabelle），讓全球這隻詛咒娃娃的存在，它被放在華倫夫婦（Ed and Lorraine Warren）靈異博物館的玻璃櫃中，但最近推特卻爆出「安娜貝爾逃跑的消息」，引起美國網友恐慌，直呼「2020真的是世界末日」。

真實的安娜貝爾長的「非常無害」，本尊其實是美國作家Johnny Gruelle創建的童書角色Raggedy Ann（破爛的安）；1968年一位媽媽送給女兒唐娜（Donna Jennings）當生日禮物，從此家中開始發生怪事，不得不求助靈媒，原來娃娃被一位叫安娜貝爾的7歲女孩鬼魂附身，最後唐娜將娃娃交給知名的靈異專家華倫夫婦處理，但是帶走安娜貝爾的前幾周，娃娃曾多次「脫逃」，最後用特製玻璃櫃子才將它關起來。

不過美國推特、甚至維基百科頁面，出現「安娜貝爾8月14日凌晨3點脫逃」的消息，引起網友極度恐慌，「2020還能更糟嗎」、「剛好是華倫太太逝世14周年」、「世界末日要來了」、「有玩偶在房間的人要小心」。

但這則消息被證實根本是烏龍，原來是女星安娜貝爾瓦莉絲（Annabella Wallis）受訪時提到，與阿湯哥拍電影時「拔腿狂奔」的實力，結果這段訪問被傳成「安娜貝爾逃跑了」，才引起這場恐慌。此外，消息傳出後，華倫夫婦女婿湯尼（Tony Spera），也上傳影片闢謠，證實安娜貝爾好好的放在博物館裡，「安娜貝爾沒有逃跑，她在這活得好好地，沒有離開博物館過，她沒有外出旅行、沒有搭頭等艙、也沒有去找她的男友」。

(中時新聞網)