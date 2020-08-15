高雄市長補選最終結果出爐，國民黨候選人李眉蓁不幸落敗，國民黨主席江啟臣面色凝重於15日傍晚陪同李眉蓁在競選總部承認敗選，江啟臣表示，可以失敗，絕不失志，2022國民黨必將再起，他們會用行動贏回高雄市民的支持並贏回高雄。

江啟臣表示，失敗可以有很多理由、很多因素，更重要的是，要在失敗中找到成長的養分，他們要從挫敗中尋求新的定位與立足點。國民黨是從錯誤中學習的政黨，更是不畏艱險，在打擊中茁壯的政黨。今天的投票結果，不是高雄市民對於國民黨的否定，而是高雄市民對國民黨的鞭策。要記得鞭策時的痛楚，才能更堅定改革的決心。

江啟臣說，高雄市民再一次做出他們的選擇，國民黨除了尊重高雄市民選擇外，也期望陳其邁記得高雄市民對於新市長的期待與付託，認真實現對於高雄市民的政見。

此外，江啟臣要求高雄市議會議長曾麗燕、副議長陸淑美，還有包含李眉蓁在內的所有的黨團議員，立即轉換心態，延續過去市政團隊的施政標準，強力監督市政，以高雄市政發展為念，以高雄市民需求為念，回報高雄市民的期待。

江啟臣指出，他們不怕失敗，更勇於反省，今天的挫折是2022國民黨在高雄再起的養分！有人說，這次失敗，民進黨將在高雄再度長期執政，但他們會用決心和打不倒的勇氣，擊破這樣的説法。從此刻開始，國民黨會用行動贏回高雄市民的支持，2022贏回高雄。

(中時 )