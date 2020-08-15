新銳藝術家陳培瑜《女子樣》系列作品，透過豐沛奔放的色彩，展現當代女性的生命百態。（盧金足攝）

新銳藝術家陳培瑜《女子樣》系列作品，以彩筆畫出女性精彩的故事。（盧金足攝）

裕盛建築團隊打造全齡適居宅，獲客戶肯定，創下銷售佳績。（盧金足攝）

「裕盛沁森林」圓滿完銷新案預約中，藝文展覽匯聚舊雨新知。（盧金足攝）

小時候熱愛藝術，但在家人希望下就讀外文系，畢業後陳培瑜仍難忘藝術，毅然決然放下台灣一切，到美國攻讀藝術，返台後以油畫、壓克力彩等不同媒材創作，受邀至紐約、歐洲參展，她以傾聽、觀察女性酸甜苦辣的生命為靈感，畫出16幅畫也訴說16名女性的故事。15日在「裕盛沁森林」接待會館開展，透過藝術家彩筆，閱讀女性精彩的生命亮點。

綠建築還升級健康宅、全齡適居宅！裕盛建設董事長陳育崇表示，四年前在台中市八期豐樂公園附近推案的「裕盛森邸」，強調「綠適居健康宅」獲熱烈回響，最新作品「裕盛沁森林」公開兩周即全數完銷，許多客戶持續熱烈詢問。

九赫廣告事業總經理戴沛薰說，裕盛建設屢創百分之百完銷好口碑，八期豐樂公園旁的新案目前早鳥預約中，散步公園、捷運豐樂公園站、文心秀泰皆近距可達，預計規畫「沁森林」系出同門的全齡適居宅，已有上百組客人問津。

陳育崇指出，裕盛建設承襲品牌熱衷於藝文活動的文化，特別於「沁森林」接待會館美學藝所舉辦新銳藝術家陳培瑜《女子樣》個展，展期自8月15日至10月31日，今日開幕特別舉辦「星球爆炸_藝術處方籤」藝術心靈課程。

美女藝術家陳培瑜透過豐沛奔放的色彩，展現當代女性的生命百態，深耕每個作品，都是藝術家的心境寫照，將世界上感受的人事物，由藝術家的彩筆記錄下來光的樣子。

「不管是壓力來源，或對大自然的感動，都轉換成正向的能量！」陳培瑜說，要以正能量溫暖大家的心，《女子樣》系列作品探討女性議題，用她的視角觀察女子各種內外狀態，用最直覺方式訴說不同樣貌。

不管是揮灑灰黑線條，或奔放的紅色、粉紅色彩，每幅作品都是一個女子的故事，她說，到美國洛杉機攻讀藝術，看到女性的能力、發語權漸受重視，她也為台灣女性的堅毅深受感動，其中一幅名為《寂靜的邊緣》，為一對從事藝術裱框夫妻，為照顧遭車禍的兒子，繼續在裱框中傳送兒子熱愛藝術的情感。

另幅主題《煙雨江山》的畫作，紅色構圖與黑色線條成強烈對比，陳培瑜表示，一名女性友人長期在大陸工作，妻子思夫穿越兩岸，有次這名友人與她喝茶，有感而發的說「江山不如自己的茶香」。

陳培瑜說，《女子樣》系列作品之外，同時展出2018年法國「巴黎羅浮宮卡賽爾廳商業展」，與同年度在法國參展的「浮生若夢」作品，經由畫作連結，最真誠的心意。

(中時 )