侯友宜今晚參加兒童藝術季，對於高雄敗選後，會繼續堅守市長崗位。（新莊市公所提供／許家寧新北傳真）

高雄市長補選出爐，國民黨候選人李眉蓁慘輸40萬票，就連3成基本盤也失守住，新北市長侯友宜今晚參加新莊兒童藝術季，隔空向李送暖，「選舉是一時的，不要氣餒！」對於是否挺身而出，帶領藍營再起？侯說，做好新北市長，就是團結最好的表現。

侯友宜今晚七點赴新莊丹鳳國小參兒童藝術季，致詞後媒體聯訪問到，高雄市長選戰期間曾兩度特地南下為李眉蓁輔選，是否早已預測到選舉結果？侯表示，大家盡心盡力，團結在一起，打了一場美好的選戰，無論輸贏，大家已經全力以赴了。

侯友宜說，選舉的結果是一時的，這段期間李眉蓁議員真的辛苦了！這次選舉相信很多考驗讓她成長不少，盼她未來繼續深耕高雄，提供更好的未來願景給未來的執政團隊，讓高雄變得更好，這才是選舉最重要的態度。

對於李眉蓁，侯友宜也鼓勵她，更加努力往前走，繼續深耕為高雄付出，相信總有一天努力會被市民看見。至於被問到是否會站出來帶領國民黨？侯回應，身為新北市長，全心全力為新北市政努力，每個人在自己角色、崗位上做最大心力，就是團結在一起最好的表現。

(中時 )