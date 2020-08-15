國民黨候選人李眉蓁15日傍晚與國民黨主席江啟臣面色凝重在競選總部承認敗選。（洪浩軒攝）

高雄市長補選落幕，民進黨陳其邁最終以67萬1804票，擊敗民眾黨吳益政(3萬8960票)、國民黨李眉蓁(24萬8478票)，當選高雄市長。而在高雄市38個行政區中，李眉蓁大輸陳其邁42萬票，不過在3個行政區則是勝出。

根據高雄市選舉委員會資料顯示，陳其邁在35個區得票大幅贏過對手李眉蓁、吳益政，而李眉蓁則是在茂林、桃源、那瑪夏勝出，得票率分別是74.91%、69.26%、61.93%。其中，陳其邁則是在橋頭區、阿蓮區都以77%得票率贏過對手。

針對此次敗選，李眉蓁稍早發表演說時則說，「這場選舉讓我倍數成長，我不會離開大家，知道自己努力不夠，很抱歉沒辦法勝選，願意扛下所有責任，會承擔所有責任。」

而在李眉蓁宣布敗選後，陳其邁也現身競選總部，受到支持者熱烈歡呼「陳市長」。他隨後發表談話，透露剛剛接到吳益政、看到李眉蓁議員的祝福，感謝這兩位候選人，在選舉過程，展現政治家風範，立場也許不同，主張也許不一樣，但是經過這次補選，彼此包容、學習，就在今天，選舉結束之後，這就是我們高雄人團結開始。不管支持哪一位侯選人，我們內心充滿感激。

(中時新聞網)