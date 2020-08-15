新北市深坑區公所今（15日）舉辦「109年深坑四寶文化節-土庫岳望高寮健行活動」。（深坑區公所提供）

新北市深坑區公所今（15日）舉辦「109年深坑四寶文化節-土庫岳望高寮健行活動」。（深坑區公所提供）

新北市深坑區公所今（15日）舉辦「109年深坑四寶文化節-土庫岳望高寮健行活動」，報名採取網路預約制，開放報名當天即全數秒殺，由深坑區長黃美華偕同250位報名民眾一起登山。

由深坑區長黃美華偕同250位報名民眾，從土庫樂活廣場出發，沿著土庫岳步道一路步行至望高寮，眺望深坑、南港、內湖等地的風光，沿途除了能看見兩側的綠竹筍林及豐富的林間生態外，也能品嚐黑豬肉貢丸與茶葉蛋等四寶美食，走完全程還能兌換精美禮物，希望民眾在認識特色農產的同時，也能體驗深坑山林環境之美。

土庫岳是深坑與南港的界山，設有一等三角點、衛星點、重力點及一等天文點基石，是測量上的重要地標，過去日治時期曾在此設立瞭望台用於監控周邊動靜，「望高寮」也因此得名。

深坑區長黃美華表示，深坑有非常豐富的產業文化及山林文史，期待透過今年的深坑四寶文化節，帶領民眾深入認識深坑之美，除了15日的健行外，22日及23日還有親子夏令營及仲夏演唱會等系列活動，歡迎大家踴躍參加。

(中時 )