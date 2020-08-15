（「2020中國信託女子公開賽」由高球女將謝瑀玲（右）及業餘選手安禾佑（左）以低於標準桿6桿、總桿數210桿並列冠軍。／中國信託銀行提供）

「2020中國信託女子公開賽」15日在桃園市東方高爾夫球場精彩落幕，90位好手歷經三天飆桿，最終回合由高球女將謝瑀玲及業餘選手安禾佑經歷兩回合驟死賽後並列冠軍。

最終以最後一回合的成績，由謝瑀玲以低於標準桿6桿、總桿數210桿奪下「2020中國信託女子公開賽」冠軍及新臺幣60萬元的冠軍獎金，安禾佑獲得業餘冠軍。

中國信託商業銀行贊助高球女將程思嘉及推薦參賽的業餘選手侯羽薔則以三回合213桿成績並列第7，三輪賽事共吸引逾3,000人次進場為選手加油，賽後抽出最大獎逾新臺幣10萬元的YAMAHA N-Max155cc機車，由來自臺北的陸先生幸運得到。

邁入第九年的「中國信託女子公開賽」，在全球疫情嚴峻情況下如常登場，受疫情影響國外選手無法赴臺參賽，形成臺灣旅外球員返鄉與台巡菁英、新秀同場競技的難得盛事。封后的謝瑀玲首輪未完全發揮僅以74桿成績並列第26，她第二輪馬上調整節奏，第三輪急起追分，分別在第一洞、第十洞、第十六及第十八洞抓鳥，展現絕佳手感，最後以低於標準桿6桿的成績，與職業選手吳佳晏及業餘選手安禾佑進入延長驟死賽，第一輪驟死賽三名選手發揮極高抗壓性，彼此纏鬥下皆以平桿進入第二輪驟死賽，第二輪驟死賽職業選手謝瑀玲及業餘選手安禾佑則以極佳的手感抓鳥，最終因雷雨因素及球場狀況考量，在不違反規則及經過球員同意之下，以最後回合成績往前比對，由謝瑀玲奪下冠軍。

謝瑀玲感謝中國信託舉辦賽事，提供所有高球選手們比賽的舞臺，亦感謝臺灣醫護人員對臺灣防疫的付出，在全球疫情嚴峻的影響之下，我們仍能有機會比賽，很高興能拿下冠軍，相信這個冠軍能帶來更多好運。

業餘冠軍則由安禾佑以210桿拿下，年僅16歲的安禾佑三天表現亮眼，一直保持在領先群，面對旅外選手和台巡菁英絲毫不遜色，她說在驟死賽時滿緊張，很開心自己打出這樣的成績，在第二輪驟死賽最後推桿時只想說要把推桿推好，不要推太大力。

(工商 )