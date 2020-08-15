台灣鋁產業龍頭啟翔輕金屬科技董座陳百欽，遭控與任職欣隆精密壓鑄副總經理的劉姓女婿裡應外合，偽造工程合約、轉單買賣契約，坑殺欣隆公司掏空1.4億元，現任團隊接手後察覺有異，提告背信、偽造文書等罪，桃檢已收案，細節則以偵辦中不願證實，陳百欽對此委託律師發聲明稿強調都是不實指控。

陳百欽澄清並無偽造楊梅新建廠房工程合約，僅單純介紹施工廠商，未經手細節，且合約經桃園地院108年度建字第73號判決認定為真，欣隆公司應給付3700萬元予國隆公司。而欣錩公司掏空欣隆公司7000多萬實質是欣錩購買他公司的出資額應付價金。

陳百欽強調欣隆去年6月10日變更新登記負責人後，因拒付電費、員工薪資、應付貨款等，他為了避免無辜勞工受害，挺身而出接單，並墊付積欠的勞工工資，一切專款專用，但欣隆公司迄今未結算所有費用與欠款，還編造數字、杜撰事實。

欣隆經營團隊控訴，新任董監事去年9月8日上任後，查帳發現公司遭前任劉姓負責人夥同陳百欽侵佔及掏空，一行人涉嫌以不實工程合約開立支票，進而掏空欣隆公司資產並致欣隆公司發生跳票，並將欣隆公司客戶移轉至啟翔公司，計畫讓欣隆公司成為空殼公司，陳百欽又在得知新任董監事取得合法登記後，將欣隆公司帳上現金約7000萬元，先轉入欣隆公司100％轉投資至劉姓女婿擔任負責人的欣錩公司，再由欣錩公司以匯款及開立支票方式轉入陳百欽個人帳戶，掏空2家公司。

欣隆經營團隊還指控，陳百欽再夥同其女婿及交大EMBA黃姓同學，以欣隆公司名義與國隆營造虛偽簽訂工程合約，並開立欣隆支票意圖掏空公司7400萬元，總計掏空欣隆帳上現金1億4000多萬，使欣隆公司無力償還即將到期的1億5000多萬元銀行貸款，進而讓欣隆公司廠房遭銀行查封拍賣，團隊指出桃檢上月搜索約談陳百欽等人，諭令50萬交保。

曾獲青年創業楷模的陳百欽，在地方政商關係良好，經常響應公益、行善，新冠肺炎疫情期間曾攜手多家業者，研發方便移動的「組合式負壓輔助隔離室」，捐給國軍桃園醫院、衛福部桃園醫院新屋分院及桃園榮民醫院。

(中時 )