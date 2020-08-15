統一獅連續2天先發土投「爆爆樂」，今日施子謙先發1局就被敲8支安打、失7分，與上一場本季代表作落差相當大，不過悍將索沙也達到水準，沒投滿5局就退場，而富邦悍將一度領先7分，但獅隊用安打串聯攻勢，一度追平成8比8，但可惜仍以8比11吞敗。

施子謙上一場先發繳出近幾年的代表作，先發對上富邦8局僅失1分，且無任何四死球，不過今日卻「一局爆」，首局就被富邦的安打敲到滿頭包，包含高國麟滿貫炮在內，富邦在第1局就打了12人次、8支安打，攻下7分大局，此外擔任第一棒的李宗賢單局敲出2安，連續8打數敲安創下富邦隊史新紀錄。

不過即使落後7分之多，但獅隊打者仍努力追分，面對富邦強投索沙，第2局獅隊把握富邦失誤，滿壘情況下林靖凱、陳傑憲連續安打，追回4分。

獅隊3局下追回1分，富邦蔣智賢則在4局上回敬陽春炮，5局下半一、三壘有人時，林祖傑、林祐樂把握機會敲安，一舉將比數追平成8比8，也將索沙打退場。

不過富邦火力更可怕，7、8、9連3局各攻下1分，其中包含高國麟的陽春炮，為單場第2轟，最後有驚無險地以11比8帶走2連勝。

施子謙僅先發1局就退場，寫下生涯先發最短局數。而富邦悍將單場敲出18安，先發全員敲安，其中李宗賢、王正棠都繳出3安猛打賞。

(中時 )