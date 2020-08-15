據大陸長江水利委員會水文局指出，三峽樞紐入庫流量在周六（15日）上午8時達每秒6.2萬立方米，長江2020年第4號洪水正通過三峽水庫，也是今年抵達三峽的最大洪水。同日，中國氣象局宣布啟動重大氣象災害（暴雨）3級應急響應；中央氣象台則預測未來3天西北地區東部、華北中南部、遼寧東部等地將有較強降雨，並發布暴雨黃色預警。

據《東網》報導，暴雨影響，長江上游支流沱江、涪江，以及岷江及乾流瀘州至寸灘江段分別發生超保洪水和超警洪水，長江上游幹流寸灘站流量周五（14日）漲至每秒超過5萬立方米，達到洪水編號標準。截至周六上午8時，三峽入庫流量已達每秒6.2萬立方米，出庫流量達每秒4.13萬立方米，壩前水位達154.31米。

同時，受四川盆地暴雨影響，重慶提升防汛應急響應至Ⅱ級；第4號洪水過境重慶主城，巴南區魚洞下河碼頭水位超警戒水位2.7米，來到了187.7米，部分磁器口古鎮沿江亦被淹。

四川什邡市一間養雞場被淹，導致棚內原本的8500隻雞，事後僅剩下不到200隻，且剩下被水泡過的活雞或會傳播病毒，因而被統一無害化處理。養殖戶表示，自己為雞場投資了30萬元人民幣（約33萬港元），本身還有十多天雞就可出欄，惟暴雨突然來襲，夫妻二人也只好無可奈何。

(中時新聞網)