入圍金曲最佳新人、最佳樂團的告五人打頭陣。（莊曜聰攝）

陳零九在台上熱唱。（莊曜聰攝）

高爾宣登場時台下嗨翻。（莊曜聰攝）

台南市長黃偉哲在壓軸演出前熱場與民眾互動。（莊曜聰攝）

周興哲壓軸登場，觀眾拿起手機拍攝宛如手機海。（莊曜聰攝）

台灣夏日音樂節「將軍吼」晚間6點準時開場，暑假期間又遇上出遊潮爆炸，現場湧入超過萬名群眾，人潮可說是歷年之最，表演歌手使出渾身解數帶動氣氛，現場粉絲情緒高漲，場面High爆，雖然天空一度下起大雨，仍然澆不熄民眾熱情。

台南夏日音樂節「將軍吼」一連2天在將軍漁港開唱，15日中午就有粉絲打地鋪排隊，準備參加音樂節的民眾也陸續湧入，有的到北門、七股等海邊景點先逛逛，有人則到將軍漁港吹海風、吃海鮮，台南沿海地區的假日相當熱鬧

下午3點過後，將軍漁港陸續出現車潮、人潮，警方也在沿途管制交通，觀旅局為紓解人潮與車潮，也啟動接駁專車，讓民眾快速便利的到音樂節現場參加音樂會。

而將軍漁港除了既有的美食街攤商外，還有胖卡市集及許多小吃攤位，每個攤位都有民眾排隊購買，不論是冷飲，或者美食、海鮮等攤位，都是生意搶搶滾，攤商相當開心；轄區學甲警分局為確保音樂會順利進行，除了派員進行交通管制外，也特別請保三總隊支援2隻緝毒犬穿梭巡邏，避免不法份子推銷毒品。

今天音樂節2天主題不同，今天是「王者降臨」，在主持人的開場領唱下正式登場，隨後由今年獲得金曲獎最佳樂團、最佳新人等四獎項提名的告五人樂團，登台演唱，接著屁孩Ryan、婁峻碩、陳零九、高爾宣等，陸續登台演唱，現場熱力四射，壓軸歌手周興哲登場前，台南市長黃偉哲還替他暖場，與台下趣味互動，越夜越開心。

主辦的南市府觀光旅遊局表示，將軍吼音樂節16日主題「午後派對」，邀請關詩敏、老王樂隊、白安、吳汶芳孫盛希等登台，最後由金曲歌后徐佳瑩壓軸，歡迎民眾前來台南將軍海邊參加熱鬧音樂會，逛逛台南沿海的觀光景點，品嘗鮮美的台南海味。

(中時 )