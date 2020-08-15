基於醫病關係，醫生和病人通常都會互相信任說實話。但有一種情況下就不見得，那就是遇到同業間諜時。外科醫師鍾雲霓日前分享，曾有一名年輕女病患主訴有痔瘡，但陪同的朋友全程卻用手機錄音，讓他察覺有異。某日他在開會時便得知，原來上次那位病人是同業派的，該老闆竟要求，「有痔瘡的站出來，去同業做考察。」

鍾雲霓在節目《醫師好辣》中分享，日前診間來了2位年約20出頭的年輕少女，看起來很緊張，同時病患主訴自己有痔瘡，經他內診後的確發現有痔瘡，但是經了解，該少女並沒有不舒服的症狀，且痔瘡沒有引起症狀，所以並不用開刀。

外科醫師鍾雲霓日前在節目上分享自身經歷，遇到同業派間諜來考察。(圖擷取自醫師好辣Youtube官方頻道)

但奇怪的是，少女表示自己想了解手術內容，「手術相關文件我可以帶一份回去看嗎？還有術後的藥物清單可不可以也給我一份？」更誇張的是他還要求參觀手術房，這讓鍾雲霓欣中產生更大的疑竇。後來護理師遞了張紙條告訴他，另外一位陪同的少女手機全程都在錄音，他便知道事情一定不單純。

就在某日開企劃會議時，有位美編妹妹詢問他，「鍾醫師，你最近有沒有遇到奇怪的病人？」接著便說，他有同學在另一家院所工作，工作內容除了做美工、設計網頁之外，更扯的是他們老闆還要求，「有痔瘡的站出來，去同業做考察。」他也看見對話記錄，更加確定當時的猜測。

聽完故事來賓紛紛張大嘴巴表示不可思議，主持人胡瓜更是笑稱，「你一去就發現，他怎麼在燒文件。」其他來賓則開玩笑說，「你就當做是長官來考察。」

(中時新聞網)