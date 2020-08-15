對於高雄市長補選一戰，國民黨台北市議員游淑慧說，結果雖然早就注定了，也不怪任何人，但看的是過程，是否值得尊敬。竟有周五訂高鐵票準備去高雄，卻被通知周六沒有公開行程。

游淑慧指出，李眉蓁不太可能逆轉勝，早就知道了，這場選戰一切作為，很多的氣，可以更有責任感，可以把國民黨放在更值得尊重的地位，整個氣勢，只有韓國瑜在選前之夜的那一剎那，果然又成為民進黨鋪天蓋地傷害的對象。

游淑惠哽咽說，當韓國瑜自己選高雄市長，是他自己拼命對抗民進黨，現在是不同候選人，還是一樣要韓國瑜站在第一線，被攻擊、被傷害，只為了拉抬這場選戰唯一一個晚上的氣勢。

她說，2個月的選戰，時間很短、時間來不及，對方鋪天蓋地，這在決定參選的時候，大家都知道，全黨都在努力盡可能挽回一些劣勢，就算沒辦法改變結果，但很多事情是看過程。

她舉韓國瑜為例，他雖被罷免，但是韓的態度一直到今天中午有人津津樂道韓國瑜昨晚說的話，不管他面臨到甚麼結果，確實影響很多人。對民進黨來說，韓就是可怕的敵人，他就是讓民進黨神經過敏。

民進黨呼籲年輕人站出來投票，就是借刀殺人。不管如何，韓國瑜已經做了該做的。

游淑會質疑，候選人、競總有沒有盡力？不要總是問別人有沒有盡力？要問候選人本身有沒有盡力？真的有盡力嗎？地無分南北，國民黨公職人員，連花蓮縣長都去了，主席、馬英九、韓國瑜都去了，即使變成箭靶有去了。

這麼多人輔選，即便不熟高雄、高雄可能沒人認識台北的議員，也都下去幫忙。一切相忍為黨、為選舉，排班下去輔選，訂飯店、訂高鐵，都以不麻煩競總為目標，有些直播主也是盡力幫忙，這沒甚麼了不起。

游淑慧表示，或許她不應該說這些，否則會被指責國民黨內鬥內行外鬥外行，但若不講，以後誰會說真心話？誰會發現問題？這2個月，是一個沒有盡力的過程，全黨都盡力了，但是主角沒盡力！「我講這個我負責，這會狠狠得罪一些人，但我還是願意負責」！

(中時新聞網)