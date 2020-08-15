桃捷仲夏一日票，加碼抽iPad。(桃捷提供／蔡依珍桃園傳真)

桃捷仲夏一日票，加碼抽iPad。(桃捷提供／蔡依珍桃園傳真)

桃捷公司即日起至9月30日止，推出【仲夏抽抽樂】活動，凡購買仲夏一日票，至桃園捷運官網「仲夏抽抽樂-活動專區」(https：／／reurl.cc／v13nZa )，登錄票卡背面11碼卡號及抽獎者相關資料，就有機會抽得最大獎價值1萬3千元的iPad，第二、第三獎也有市值1萬2千元的桃園喜來登酒店住宿券及市值7千元的古華花園酒店住宿券。桃捷公司共準備上千名好禮，暑假期間暢遊機捷沿線一定要買最超值、最多優惠、最好康的仲夏一日票，讓整趟旅程收穫滿滿。

仲夏一日票好康回饋第三波，桃捷公司和沿線飯店、商家、餐廳合作，除了最大獎i-Pad之外，還有桃園喜來登酒店及古華花園酒店住宿券、餐券、Global Mall(桃園A8、林口A9)購物中心禮券、台北諾富特華航機場飯店餐券、豆薈趣餐點兌換券以及Charge SPOT免費充電序號等，共1千多名好禮加碼回饋給購買仲夏一日票的民眾。

桃捷公司將於10月7日抽出得獎幸運兒，並於桃園捷運官網及官方臉書粉絲團公布得獎名單。(詳細活動辦法請至官網查詢：https：／／reurl.cc／v13nZa)

暑假期間，為推廣機場捷運沿線旅遊，桃捷公司自7月1日起至9月20日推出「仲夏一日票買一送一」，(等於一張票只要160元，原價320元)優惠活動，受到民眾熱烈迴響。桃捷公司7月15日再推與新光影城合作的「仲夏星光套票」，(桃捷仲夏一日票2張及新光影城電影兌換券2張，只要700元)同樣受到歡迎，

且憑仲夏一日票不只可以抽獎還享沿線百家的商家優惠(優惠店家資訊：https：／／reurl.cc／R4lvzG )。9月1日起還有第四波【仲夏集章趣】活動，購買仲夏一日票即贈＂限量集章海報筒＂，民眾只要集滿全線車站6、12、或21個戳章，還可再兌換限量精緻好禮。桃捷仲夏一日票好康活動一波波，千萬不要錯過。

(中時 )