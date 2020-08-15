高雄市長補選結果揭曉，國民黨籍候選人李眉蓁籠罩在論文風波、政見發表會準備不夠充分等陰影之下，最後僅拿下24萬8478票，大輸對手民進黨候選人陳其邁。據了解，黨中央選前請出前高雄市長韓國瑜輔選，就是希望能在低迷選情注入強心針，但結果李眉蓁仍舊無法跨越三成基本盤防線，也顯示韓國瑜在造勢場合上人氣未減，但選票移轉效果不佳，讓選情回天乏術。

韓國瑜選前情義相挺替李眉蓁站台，但選情仍然回天乏術。（攝影：袁庭堯）

雖然高雄市長補選這一役，藍營吞敗仗本是可預料之事。不過值得注意的是，黨中央選前掌握李眉蓁得票狀況一直約2成多左右，最後只好冒著雙面刃風險打出「韓國瑜牌」，結果顯示韓國瑜是藍綠選情的催化劑，衝高了綠營的票數，李眉蓁狀況僅有小幅成長，得票率25%免強維持住藍營在高雄的最低基本盤。

韓國瑜選前站台，神來一筆拋出「吃鵝蛋生小孩」、「買一送一」等話題，果然一出口就引發政壇熱議，但也衝高了綠營票數。一名藍營輔選人士分析，韓國瑜確實衝高了對手票數，但若比較罷免韓國瑜與補選兩場選舉會發現，今年6月有93萬張選票出來罷免韓國瑜，而陳其邁僅獲得67萬票，相差了26萬票，顯示有26萬選民也不認同原先敗選的陳其邁。

李眉蓁在高雄市左營楠梓區已有三屆議員資歷，也曾任國民黨高雄市青工總會長，黨中央評估李眉蓁符合年輕、在地等條件，再加上欲培養李眉蓁接替左營選區立委，而推舉李眉蓁。但始料未及的是，李眉蓁爆發論文抄襲事件，再加上提出海水沖馬桶、蘭姆酒產業等政策，讓選前民調就不斷下探至谷地。

由於全黨仍籠罩在罷韓陰影，以及李眉蓁選情欲振乏力的氛圍下，國民黨選前祭出兩大戰略目標，一為主打反貪策略，讓陳其邁票數變少，雙方差距就不至於太難看；第二就是安排藍營重量級輔選，包括前總統馬英九、前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜等人紛紛南下助選，選前之夜更請出「最後一張王牌」韓國瑜，盼李眉蓁至少守住藍營三成基本盤。

一名藍營黨政人士觀察，選前之夜造勢晚會，可以感受到韓國瑜人氣依舊在，不少韓粉都來看韓國瑜，韓國瑜也衝高了藍綠兩邊的票數。不過韓國瑜如同台北市長柯文哲一樣移轉效果不佳，不少藍營支持者覺得勝負已定，沒必要浪費時間出門投票，或支持韓國瑜但對李眉蓁暫時不是那麼支持，因而沒開出票數。

外傳李眉蓁未守下三成基本盤的「江啟臣防線」，未來逼宮江啟臣的聲浪也會不絕於耳。一名黨中央人士說，黨中央本來就認定這場選舉必須逆風而行，從來沒設定任何目標或防線，就是全力以赴，並趁此選舉以戰養戰訓練新人、選舉幕僚人才，讓年輕人在真槍實彈中練習。

江啟臣在敗選聲明中高喊「2022年國民黨要贏回高雄」，確實國民黨下一步沒有太多悲傷的權力，只能在失敗教訓中記取經驗。如果黨內又是內鬥、逼宮戰四起，而不正視最根本的改革問題，贏回人民之路，恐怕也只會愈來愈遙遠。

(中時新聞網)