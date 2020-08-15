客家文化發展中心2園區突破1500萬參觀人次，15日在苗栗銅鑼的台灣客家文化館送出好禮。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

客委會客家文化發展中心位於屏東的六堆客家文化園區、苗栗的台灣客家文化館，分別在2011年10月及2012年5月開園營運，今年8月15日兩園區入園遊客正式突破1500萬人次。

客發中心指出，今日苗栗市林姓民眾帶著一家人到銅鑼的台灣客家文化館參加活動，成為入園第1500萬人次的幸運兒，館方特別送出7本客家繪本，分別有（火旁）龍迎新春、特別的禮物、阿婆的壓箱寶、熱鬧个收冬戲、六堆運動會的祕密、六堆奇航蓋生趣，以及今年7月剛出版的「伯公您好神」，適合親子共讀。

客發中心表示，台灣客家文化館8月有2個新展，分別是透過與國際合作的全新展覽「川流不息–台灣客家與日本國際展」、「典藏客家-經典館藏常設展」，以及為孩童客製文化體驗活動「遊尞夏令營活動」；六堆客家文化園區則在本周有露天夜間電影院，另於8月29日舉辦六堆300年慶典活動籌備委員會成立大會，歡迎大家有空來尞。

(中時 )